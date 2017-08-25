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    Oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phelisinin Ã¼zerinden cinayet silahÄ± Ã§Ä±ktÄ±

    Ali AKSOYER/Ä°STANBUL,(DHA)Â
    25 AÄŸustos 2017 - 11:38Son GÃ¼ncelleme : 25 AÄŸustos 2017 - 11:38

    Ä°stanbul'da Ã§alÄ±ntÄ± bir otoyla yakalanan ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerinden Ã§Ä±kan seri numarasÄ± silinmiÅŸ silahÄ±n balistik incelemesinde cinayette kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. ÅžÃ¼pheli Serhat Ä°.(21) tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. Polis ÅŸÃ¼phelinin bu tabancayla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emrah Åžarman(30) cinayetiyle ilgisini araÅŸtÄ±rÄ±yor.

    Ã‡ALINTI OTOMOBÄ°LÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE YAKALANDI

    Fatihâ€™te 13 AÄŸustos 2017 tarihinde uygulama yapan polis ekipleri durumundan ÅŸÃ¼phelendikleri bir aracÄ± durdurdu. YapÄ±lan incelemede aracÄ±n 7 AÄŸustos 2017 tarihinde Fatihâ€™ten Ã§alÄ±ntÄ± olduÄŸu tespit etti. Bunun Ã¼zerinde aracÄ± kullanan Serhat Ä°. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelinin yapÄ±lan Ã¼st aramasÄ±nda 2 adet tabanca bulundu.

    ÃœZERÄ°NDEN Ã‡IKAN SÄ°LAHIN CÄ°NAYETTE KULLANILDIÄžI BELÄ°RLENDÄ°

    Oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸinde iÅŸlemleri yapÄ±lan ÅŸÃ¼pheli oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve silah kanuna muhalefet suÃ§larÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ve tutuklandÄ±. ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerinden Ã§Ä±kan silahlarÄ±n Kriminal Polis laboratuvarÄ±nda yapÄ±lan incelemesinde ilginÃ§ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Serhat Ä°.â€™nin Ã¼zerinden Ã§Ä±kan silahlardan birinin 12 Haziran 2017 tarihinde BaÄŸcÄ±larâ€™da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emrah Åžarmanâ€™Ä± Ã¶ldÃ¼ren tabanca olduÄŸu tespit edildi.

    CÄ°NAYET GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAZÄ°RAN AYINDA OLMUÅžTU

    BaÄŸcÄ±lar, DemirkapÄ± mahallesinde 12 Haziran tarihinde meydana gelen olayda iki grup arasÄ±nda yaÅŸanan kavga sÄ±rasÄ±nda silahlar ateÅŸlenmiÅŸ kalbine bir kurÅŸun isabet eden Emrah Åžarman Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis olay yerinde 25 adet boÅŸ kovan bulurken, Ã¶len kiÅŸinin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§undan polise geliÅŸ kaydÄ± olduÄŸu tespit edilmiÅŸti.GÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir noktada yaÅŸanan olay bugÃ¼ne kadar faili meÃ§hul olarak kalmÄ±ÅŸtÄ±.

    POLÄ°S CÄ°NAYET DOSYASINI TEKRAR AÃ‡TI

    Polis bu geliÅŸme Ã¼zerine cinayet dosyasÄ±nÄ± tekrar aÃ§tÄ±. Cezaevinde bulunan Serhat Ä°.â€™nin cinayet olayÄ±yla ilgili tekrar sorgulanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruÅŸmanÄ±n Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

    Etiketler: istanbul , Cinayet , Silah , oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±
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