Oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phelisinin Ã¼zerinden cinayet silahÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡ALINTI OTOMOBÄ°LÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE YAKALANDI



Fatihâ€™te 13 AÄŸustos 2017 tarihinde uygulama yapan polis ekipleri durumundan ÅŸÃ¼phelendikleri bir aracÄ± durdurdu. YapÄ±lan incelemede aracÄ±n 7 AÄŸustos 2017 tarihinde Fatihâ€™ten Ã§alÄ±ntÄ± olduÄŸu tespit etti. Bunun Ã¼zerinde aracÄ± kullanan Serhat Ä°. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelinin yapÄ±lan Ã¼st aramasÄ±nda 2 adet tabanca bulundu.



ÃœZERÄ°NDEN Ã‡IKAN SÄ°LAHIN CÄ°NAYETTE KULLANILDIÄžI BELÄ°RLENDÄ°



Oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸinde iÅŸlemleri yapÄ±lan ÅŸÃ¼pheli oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve silah kanuna muhalefet suÃ§larÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ve tutuklandÄ±. ÅžÃ¼phelinin Ã¼zerinden Ã§Ä±kan silahlarÄ±n Kriminal Polis laboratuvarÄ±nda yapÄ±lan incelemesinde ilginÃ§ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Serhat Ä°.â€™nin Ã¼zerinden Ã§Ä±kan silahlardan birinin 12 Haziran 2017 tarihinde BaÄŸcÄ±larâ€™da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emrah Åžarmanâ€™Ä± Ã¶ldÃ¼ren tabanca olduÄŸu tespit edildi.



CÄ°NAYET GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAZÄ°RAN AYINDA OLMUÅžTU



BaÄŸcÄ±lar, DemirkapÄ± mahallesinde 12 Haziran tarihinde meydana gelen olayda iki grup arasÄ±nda yaÅŸanan kavga sÄ±rasÄ±nda silahlar ateÅŸlenmiÅŸ kalbine bir kurÅŸun isabet eden Emrah Åžarman Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis olay yerinde 25 adet boÅŸ kovan bulurken, Ã¶len kiÅŸinin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§undan polise geliÅŸ kaydÄ± olduÄŸu tespit edilmiÅŸti.GÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir noktada yaÅŸanan olay bugÃ¼ne kadar faili meÃ§hul olarak kalmÄ±ÅŸtÄ±.



POLÄ°S CÄ°NAYET DOSYASINI TEKRAR AÃ‡TI



Polis bu geliÅŸme Ã¼zerine cinayet dosyasÄ±nÄ± tekrar aÃ§tÄ±. Cezaevinde bulunan Serhat Ä°.â€™nin cinayet olayÄ±yla ilgili tekrar sorgulanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruÅŸmanÄ±n Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.



