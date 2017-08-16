Otelden Yahudi müşterilere ırkçı uyarı!

Yahudi müşterilerden ‘havuza girmeden önce duş almasını’ ve ‘buzdolabını sadece günün belli saatlerinde kullanmasını’ talep eden iki uyarı notunun sosyal medyaya yansıması tartışma yarattı. Telegraph’ın haberine göre ilk notta yer alan ifadeler şöyle: “Değerli Yahudi kadın, erkek ve çocuk konuklarımız. Lütfen yüzmeden önce ve yüzdükten sonra duş alın. Kurallara uymadığınız takdirde havuzu kapatmak zorunda kalacağım. Anlayışınız için teşekkürler: Ruth Thomas”

Buzdolabının sürekli kullanılmamasını talep eden ikinci notta ise yine ‘değerli Yahudi müşterilerimiz’ hitabı yer aldı ve ‘çalışanlarımız sürekli rahatsız edilmek istemiyor’ sözlerine yer verildi.

‘GÖRENE KADAR GERÇEK OLDUĞUNA İNANMADIM’

Dünya Yahudi Kongresi (WJF) Basın Departmanı Eski Başkanı Sacha Rothman Dratwa uyarı notlarını Twitter hesabı üzerinden “Bunu görene kadar gerçek olduğuna inanmamıştım. Yahudi bir aile tarafından bulunmuş. Arosa’da yer alan bir İsviçre otelinde yer alan bir uyarı” sözleriyle paylaştı.