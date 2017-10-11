Otel odasında ölü bulundu

Olay, saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki üç yıldızlı bir otelin 401 nolu odasında meydana geldi. İddiaya göre, Litvanyalı Sandiz Birzulis (33), gündüz alkol almaya başladı. Otel temizlik görevlileri iki gün boyunca kapıyı çalıp izin istemesine rağmen turist gelmelerini istemedi. Bugün öğleden sonra odaya çıkan temizlik görevlileri kapıyı çaldıklarına ses gelmeyince müdürlerini aradı.

ALKOL KOMASI ŞÜPHESİ

Görevliler odaya girdiğinde, yatağında hareketsiz halde buldu. Otel görevleri polis ve 112 acil servisi aradı. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sandiz Birzulis’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve adli tıp kurumu ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücudunda darp ve yara izine rastlanılmadı. turistin alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Litvanyalı genç adamın odasında çok sayıda içki şişesi bulundu.

Turistin cenazesi önce Marmaris Devlet Hastanesi Morgu’na ardından kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.