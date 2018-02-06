Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>ÖSYM EKPSS başvuru süreci için duyuru yayımladı | Engelli KPSS 2018 ne zaman?

    ÖSYM EKPSS başvuru süreci için duyuru yayımladı | Engelli KPSS 2018 ne zaman?

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, EKPSS başvurularının başladığını duyurdu Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar için EKPSS 2018 kılavuzu yayımlandı. Peki Engelli KPSS ne zaman gerçekleşecek?

    EKPSS ve kura başvurularıyla ilgili takvim belirlendi. Bugün başvuru sürecini baştan ÖSYM, adayları resmi sosyal medya hesabı ve web adresiyle bilgilendirdi. İşte 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na ilişkin yayımlanan duyuru ve EKPSS başvuru kılavuzu!

    ÖSYM’nin resmi sayfasından yayımlanan duyuruda, “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Merkezimiz tarafından 22 Nisan 2018 tarihinde saat 10:15’de 81 il merkezinde uygulanacaktır.

    EKPSS sınavına girmesi gereken adaylar için başvurular, 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru işlemleri 2-16 Mayıs 2018 tarihileri arasında yapılacaktır.

    Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, Ek’teyer alan 2018-EKPSS Kılavuzunda yer almakta olup 2018-EKPSS’ye ve kuraya başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
    Adaylara saygıyla duyurulur.” İfadeleri kullanıldı.

     EKPSS BAŞVURU KILAVUZU

    Etiketler: KPSS 2018 , engelli kpss , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri