‘Osmanlı tokadını Afrin’de görürsünüz’

“Kim ne derse desin bir terörist dahi kalmayacak. Mehmetimiz, kahramanlarımız orada ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bize düşen onlara dua etmek, destek olmaktır. Ne hudutlarımızı çiğnemek isteyen cinayet odaklarına, ne kuzu postuna bürünmüş çakallara fırsat vermedik, teslim olmadık. Bölgesel ve küresel senaryolarda Ankara’yı hesaba katmayanları artık kimse hesaba katmıyor. Ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunları tek tek bozduk. Milletimizle, Zeytin Dalı harekâtıyla güney sınırlarımıza, vatandaşlarımıza yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz. Harekât planlandığı şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa’da çeşitli temaslar için oradaydım. Bana ‘Osmanlı tokadını’ sordular. ‘Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor’ diye sordular. Dedim ki ‘İşte gidin Fırat Kalkanı’na, Afrin’e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz’. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız.”