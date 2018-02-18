Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>‘Osmanlı tokadını Afrin’de görürsünüz’

    ‘Osmanlı tokadını Afrin’de görürsünüz’

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    18.02.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, dün AK Parti Ankara İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada ‘Zeytin Dalı’ harekâtının terör bitinceye kadar devam edeceğini belirterek özetle şunları söyledi:

    “Kim ne derse desin bir terörist dahi kalmayacak. Mehmetimiz, kahramanlarımız orada ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bize düşen onlara dua etmek, destek olmaktır. Ne hudutlarımızı çiğnemek isteyen cinayet odaklarına, ne kuzu postuna bürünmüş çakallara fırsat vermedik, teslim olmadık. Bölgesel ve küresel senaryolarda Ankara’yı hesaba katmayanları artık kimse hesaba katmıyor. Ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunları tek tek bozduk. Milletimizle, Zeytin Dalı harekâtıyla güney sınırlarımıza, vatandaşlarımıza yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz. Harekât planlandığı şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa’da çeşitli temaslar için oradaydım. Bana ‘Osmanlı tokadını’ sordular. ‘Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor’ diye sordular. Dedim ki ‘İşte gidin Fırat Kalkanı’na, Afrin’e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz’. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız.”

    Terör örgütü PKKnın isim taktiğiTerör örgütü PKK'nın isim taktiği

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , osmanlı tokatı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri