Ormanda kaybolan sevgilisini görünce gözyaşlarına boğuldu

İngiltere'den tatil için Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen İngiliz Christopher James Holt ve sevgilisi Joanne Mckew, Hisarönü Mevkiinde bir otele yerleşti. Çift, öğle saatlerinde ATV kiralayarak Kayaköy Mahallesinde doğa gezisine çıktı. Fethiye-Kayaköy Yolu Sarnıç Mevkiindeki ormanlık alanda ATV'yi durduran çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Holt, koşarak girdiği ormanda gözden kayboldu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

ATV'ye binerek Fethiye'ye gelen Mckew, saat 16.00 sıralarında Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, ormanda arama çalışması başlattı. Aramalar devam ederken yaklaşık 1.5 saat sonra Holt'un yaya olarak konakladığı otele geldiği bilgisi alındı. Bunun üzerine aramaya son veren ekipler otele gitti.

UZUN SÜRE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Otelin girişinde bekleyen Holt, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yorgun ve bitkin haldeki tatilcinin ormanda yürürken yaralanan ayakları tedavi edildi. Bu sırada otele gelen sevgilisi, Holt'u görünce gözyaşlarına boğuldu. Çift uzun süre sarılarak hasret giderdi.

''ORMANDA YÜRÜMEK İSTEMİŞ''

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar, ''Tatilcimiz ormanda aramalarımız devam ederken yürüyerek otele ulaşmış. Otele geldik gerekli kontrolleri yaptık. Sağlık durumu iyi, ciddi bir şikayeti yok. Ormanda yürümek istediğini anlattı. Bir süre yürüdükten sonra otele yönelmiş ve 4 saatlik yürüyüşün ardından buraya ulaşmış" dedi.

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