Orionid meteor yağmuru Türkiye'de saat kaçta? Kuyruklu yıldız nedir?

Gökyüzü avcısı adıyla anılan Orionid meteor yağmuru, bu yıl 20-21 Ekim’da gerçekleşecek, görsel şölen ekstra bir ekipmana gerek duymaksızın çıplak gözle izlenilebilecek. Gökyüzü avcısı adıyla anılan Orionid meteor yağmuru , bu yıl 20-21 Ekim’da gerçekleşecek, görsel şölen ekstra bir ekipmana gerek duymaksızın çıplak gözle izlenilebilecek. Gökbilim web sitesi editörlerinden Deborah Byrd, cumartesi sabahın doruk noktasına ulaşırken, meteorların Cuma sabahı başından Kasım ayının başlarına kadar ateşleneceğini söyledi.

ORİONİD YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Hava bulutsuz ve açık ise Orion'un doğudan yükseldiği saat 23.00'ten itibaren gözlemlenmeye başlayacak olan meteor yağmurunun en net görüneceği saatler ise gece yarısından sonra 01.00 ila 04.00 saatleri arasında olacak. Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler. Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.



ORİONİD YAĞMURU NEDİR?



Her yıl Ekim ayında yaşadığımız Orionid yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri. İsmini Orion (Avcı) takımyıldızından geliyorlarmış gibi görünmelerinden alıyor.



KUYRUKLU YILDIZ NEDİR?



Kuyruklu yıldızlar, "kirli kartopu" ya da "buzlu çamur topu" olarak anılırlar. İsimlerinde yer almasına rağmenyıldız değildirler, buz (su ve donmuş gazlar) ve (bir nedenle Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında gezegenlerde yoğunlaşamamış) kozmik toz karışımından oluşurlar.

Kuyruklu yıldızların bölümleri:



1. Nüve: Nispeten katı ve kararlı olan çekirdek, su buzu ve diğer donmuş gazlar ve az miktarda kozmik toz ve diğer katı cisimlerden oluşmuştur.

2. Koma: Çekirdekten buharlaşan su, karbondioksit ve diğer nötr gazların yoğun bir bulutudur. Nüveyi çevreleyen ışık topu şeklinde görülür.



3. Hidrojen bulutu: Çok büyük (milyonlarca km) ancak son derece seyrek bir nötr hidrojen zarfıdır.



4. Toz kuyruğu: 10 milyon km'yi aşan uzunlukta, çekirdekten kaçan gazlarla taşınan mikroskobik toz partiküllerinden oluşmuş duman. Kuyruklu yıldızın çıplak gözle görülebilen en belirgin özelliğini oluşturur.



5. İyon kuyruğu: Kuyruklu yıldızın yüzlerce milyon km'ye varan uzunlukta Güneş rüzgârıyla reaksiyon sonucu iyonize olmuş gazlardan oluşan plazma kuyruğudur.Kuyruklu yıldızlar, Güneş yakınından yüzlerce geçiş sonunda (yaklaşık 500 geçiş sonunda), buz ve gazlarının tamamına yakınını yitirerek asteroidlere benzer bir görünüm kazanırlar (muhtemelen dünyaya yakın asteroidlerin bazıları ölü kuyruklu yıldızlardır.) Yörüngeleri Güneş'e yaklaşan kuyruklu yıldızların, Güneş ya da gezegenlerle çarpışma ya da oldukça yakın bir geçişle (özellikle Jüpiter'e yakın geçerlerse), Güneş Sistemi dışına atılmaları olasılığı vardır.