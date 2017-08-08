Ordu'da akılalmaz kaza! Otobüs çay ocağına girdi

Kaza, Ordu’nun Fatsa İlçesi Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Bursa’dan Trabzon’a giden Fikri Kaptan yönetimindeki 61 S 0545 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Erdem Özyurt yönetimindeki 52 KH 138 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada bir süre otobüsün sürüklediği kamyonet sulama kanalına devrildi. Yolcu otobüsü sanayi sitesindeki çay ocağının duvarına çarparak durabildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü Erdem Özyurt, yanında bulunan arkadaşı Muharrem Otur, ağır yaralandı. Otobüsün şoförü Fikri Kaptan, ikinci kaptan Mutlu Musmul ile yolcular Huri Kaya, Fatma Kahveci, Irmak Karson ve Gülname Karson yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

“Otobüsü görünce kaçtım”



Yolcu otobüsünün sanayi sitesi içindeki çay ocağına girdiği anda içeride bulunan iş yeri sahibi Ahmet Kesi, “Bir ses olduğunu duydum, camdan bakarken üzerime otobüsün geldiğini gördüm ve hemen o an kendimi dışarı attım” dedi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasında



Otobüs ile kamyonetin çarpışma esnasında kaza güvenlik kameralarına yansırken, kazada yaralı sayısının çok olmaması ise sevindirdi. Kazayı yara almadan atlatan yolcular başka bir otobüsün olay yerine gelmesi ile memleketlerine gönderildi.