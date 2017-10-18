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    ÖRAV’dan 29 Ekim’e özel konuk

    Hürriyet Eğitim
    18.10.2017 - 17:12 | Son Güncelleme:

    ÖRAV Sohbetleri bu ay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir konuyu ele alacak. Etkinliğin konuğu, Köy Enstitüleri hakkında çalışmaları bulunan Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir olacak.

    Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) geçtiğimiz yıl mayısta başlattığı ‘ÖRAV Sohbetleri’ etkinliğine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir konuyu ele alacak. Türkiye’nin 1940’lardaki eğitim ve kültür gelişimine büyük etkisi olan Köy Enstitüleri üzerine araştırmaları ve yayınları bulunan İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğrenim Üyesi Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir, 26 Ekim saat 18.30-20.00 arasında SALT Galata’da dinleyicilerle buluşacak. Etkinlikte Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir, Köy Enstitülerinin Cumhuriyet’in erken dönemlerinde Türkiye’nin eğitim sistemine katkıları ve uygulamalarına yönelik bilgileri katılımcılarla paylaşacak.

    Ücretsiz düzenlenecek etkinliğin kontenjan sınırı bulunuyor. Etkinliğe katılmak için kayıt yaptırılması gerekiyor. Detaylı bilgiye Öğretmen Akademisi Vakfı’nın 0212 514 90 40 numaralı telefon hattından ulaşılabilir.

    Kayıt için tıklayın

    DOÇ. DR. AYNUR SOYDAN ERDEMİR KİMDİR?
    Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde, yüksek lisans ve doktora öğrenimini de yine aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yapan Aynur Soydan Erdemir, Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanından doçentlik unvanını aldı. Türkiye ekseninde siyasal hayat, düşünce, kadın ve eğitim tarihi konularında çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Erdemir, aynı alanlardaki tez çalışmalarına da danışmanlık yapıyor. Köyün Modernleştirilmesine Dair Bir Uygulama ve Bir Proje: (Köy Enstitülerinin Biçimlenmesi Sürecine Katkı) Kimsesiz Çocukların Köyde Eğitimi ve Dicle Köy Enstitüsü mezunu edebiyatçılarımızdan Adnan Binyazar üzerine yazılan “Adnan Binyazar: Bir Ömür Boyu Kültürün, Bilginin, Kitabın, Sözün Peşinde Olmak” başlıklı incelemeler Erdemir’in bu konudaki başlıca yayınları arasında yer alıyor. Bu çalışmalarının yanı sıra Erdemir, Danışma Kurulu Üyesi olarak Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nde ve Genel Kurul Üyesi olarak da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda çeşitli projelere de katkıda bulunuyor.

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