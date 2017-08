Operatörlere fiberde yatırım desteği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, operatörlerin fiber yatırımlarının, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının gelecek günlerde açıklayacağı Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı ile çok daha iyi bir noktaya gideceğini bildirdi.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını, bu noktada afet ve acil durumlarda haberleşmenin nasıl sağlanacağı ile ilgili koordinasyonu bakanlık emriyle kendilerinin yürüttüğünü hatırlattı.

Olası bir afet anında hangi mobil baz istasyonlarının nereye gideceği, her ilde kaç baz istasyonu bulunması ve bu baz istasyonlarının hangi bölgelere konulması gerektiği gibi koordinasyonları her an yaptıklarını belirten Sayan, şöyle devam etti: "Biz her gün siber güvenlik gibi risklerle şebekemizi test ediyoruz. Fiziksel afetlere karşı ne olacağı konusunda da aynı şekilde. Bir aydır neredeyse Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor, orada iletişimin hiçbir şekilde etkilenmediğini gördük. Bu gibi durumlarda şebeke kullanımı yoğun oluyor. Normalde yüzde 10'larda olan trafik, yüzde 20-30'lara çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerdeki depremlerde sadece bu şekilde bir etkilenmeyi hissettik. Bu, herhangi bir sorun teşkil etmedi. Yoğunluğun arttığını gördük ama iletişim kesintisiz şekilde devam etti. 15 Temmuz'da, Ege'deki depremlerde bunu gözlemledik. İstanbul'da olası bir depreme karşı da tüm operatörlerimiz hazırlıklı. Baz istasyonlarımız sadece şebekeden gelecek güç ile de çalışmıyor, gerekli olan bölgelerde jeneratör var. Elektrik kesilse bile jeneratörle beslenebilir durumdalar. Her baz istasyonunda jeneratör var demek yanlış olur ama ses ve data iletişiminin kesintisiz sürmesi için gerekli tüm tedbirleri operatörlerle iş birliği yaparak almış durumdayız."

"18 MART VE 15 TEMMUZ'DAKİ SESLİ UYARI MESAJI OLASI BİR TATBİKAT NİTELİĞİNDEYDİ"

Sayan, acil durumlarda devreye almak üzere tüm operatörlerle SMS ve sesli uyarı tatbikatları yaptıklarını belirterek, "Birinci tatbikatı 18 Mart'ta yaptık. Vatandaşlar birbirini aradığı zaman 18 Mart'ın tebrik edildiği bir mesaj duydular. 15 Temmuz'da cumhurbaşkanımızın bir mesajı oldu. Tüm bunlar bir anlamda bizim için olası bir duruma tatbikat niteliğinde. Deprem, acil durum olduğu zaman vatandaşlarımızı uyarabilme ile ilgili mekanizmaları da gerçekleştirdik ve operatörlerle bunların adeta testini yaptık." şeklinde konuştu.

Sosyal medya dilinin doğru kullanımının önemine işaret eden Sayan, dilin düzgün kullanılması ve düzgün çalışması için herkesin çaba göstermesi, bu bilincin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Sayan, "BTK olarak 'Bilişim Terimleri Sözlüğü çalışmamız vardı. Daha da geliştirme noktasında TDK ile bir çalışma başlattık ve bu devam ediyor." dedi.

"GELEN ŞİKAYET SAYILARINI TAKİP EDİYORUZ"

BTK Başkanı Sayan, vatandaştan operatörlerle ilgili kendilerine gelen şikayetlerin mobil ve internette yoğunlaşmasına ilişkin de, en fazla şikayet aldıkları konuları özellikle masaya yatırdıklarını, bu konuların katma değerli servisler ve istemeden yapılan abonelikler olduğunu bildirdi.

Söz konusu düzenlemelerin yapıldığını belirten Sayan, şunları kaydetti: "Operatörlerimiz de bu düzenlemeye uyum sağladı. Çift aşamalı doğrulama getirdik. Yapılan düzenleme ile bu sorunun önüne geçtik ve bu iş iyi bir noktaya ulaştı. Şikayet sayılarını takip ediyoruz, hangi şikayet yoğunlaştıysa o noktaya eğilerek hızlı çözülmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Mobildeki şikayetlerin büyük oranı katma değerli servislere yapılan istenmeyen abonelikti. Düzenlemenin devreye girmesi ile birlikte bu şikayetler adeta kesildi. Katma değerli servislerle ilgili düzenleme amacına ulaştı diyebiliriz."

"OFFLINE SUÇ OLAN HER ŞEY ONLINE'DA DA SUÇTUR"

Ömer Fatih Sayan, sosyal medya kullanımına dikkat etmek gerektiğine işaret ederek, "İnsanlar zannediyor ki, sosyal medya başıboş bir alandır. Gerçek hayatta suç neyse, online'da da suç aynısıdır. İnsanların bilinçlenmesi lazım. Günlük hayatta yapılan neyse sosyal medyada yapılan aynı şey de aynı kanuna tabi." dedi.

Sosyal medyada bir suç işlemek ya da hakaret etmekten de sorumlu olunduğunu, bu nedenle sosyal medyanın bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayan Sayan, "Offline suç olan her şey online'da da suçtur. Offline cezası bulunan her şey online'da da aynı yaptırıma tabidir." ifadelerini kullandı.

"ULUSAL GENİŞBANT EYLEM PLANI GELECEK GÜNLERDE AÇIKLANACAK"

BTK Başkanı Sayan, operatörlerin zaman zaman gündeme getirdiği ve bir süredir kamuoyunda tartışmaları devam eden fiber yatırımlar konusuna değinirken de, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının liderliğinde hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın gelecek günlerde açıklanacağını bildirdi.

Sayan, "Planın açıklanması ile birlikte bu konuda sanırım çok daha iyi bir noktaya gidiyor olacağız. Eylem Planı'nın açıklanması ile yatırımın önünün daha fazla açılacağını düşünüyorum. Tüm operatörlerimizdeki yatırım azmini, şevkini daha da önlerini açarak sağlamak istiyoruz. Operatörlerin sorunu Eylem Planı'nın açıklanması ile birlikte çözülecek inşallah." şeklinde konuştu.