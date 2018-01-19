Operasyon Cono! Polis aylarca kılık değiştirip izledi

'Cono Aşireti' olarak bilinen gruba yönelik özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen ve 38 kişinin tutuklandığı operasyon öncesi polisin şüphelileri tespit etmek için 3 ay boyunca yaptığı fiziki takibe ilişkin görüntüler basınla paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, gasp, yağma ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında 12 Ocak'ta kent merkezi ile Ceyhan ilçesi ve Mersin'de gerçekleştirdiği operasyon öncesi 3 ay süreyle şüphelilerin yaşadığı bölgede fiziki takip yaptıkları ortaya çıktı.



Operasyon öncesi görevlendirilen sivil polislerin "Conoların" yaşadığı bölgede 3 ay engelli, çöpçü, dilenci, simitçi, elektrikçi gibi davrandıkları belirtildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde, bölgede görev yapan bir polisin, bedensel engelli gibi davranması yer aldı. Görüntülere, şüpheli kadınların, fuhuş amaçlı veya yolda kaldıklarını belirterek araçlarına bindikleri sürücüleri gasp ve yağma için yaşadıkları bölgeye götürmeleri ve kadınlarla iş birliği içindeki kişilerin onları farklı araçlarla takip etmeleri de yansıdı.



CONO DİLİ ÇÖZÜLDÜ



Adana ve Mersin'de 12 Ocak'ta gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda çoğu kadın 47 kişi gözaltına alınmış, zanlıların 38'i tutuklanmıştı.

Ekipler, adreslerde eğitimli köpeklerle yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, bir miktar para, ziynet eşyası, altın ve uyuşturucu ile saklanmak için oluşturulan gizli bölme ortaya çıkartmıştı. Şüphelilerin, 3 aylık teknik ve fiziki takip sırasında aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve sıklıkla anlamı bilinmeyen 27 farklı kelime kullandıkları tespit edilmişti. Bu kelimelerin anlamları çözülmüş, zanlıların polisler için "manuş", müştekiler için "çaltı", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirlenmişti.





Şüpheli kadınların, kent merkezi ve Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda fuhuş amaçlı bekleyerek durdurup bindikleri araçların sürücülerini belirledikleri bölgeye götürüp para, cep telefonu ve değerli eşyalarını yağmaladıkları iddia edilmişti. Benzer olaylar nedeniyle kentte farklı zamanlarda 75 kişinin "mağdur" sıfatıyla şikayette bulunduğu, bunlardan 21'inin darp sonucu yaralandığı, toplam zararlarının ise 155 bin lira olduğu tespit edilmişti.

ADLARINI CONO AHMET'TEN ALDILAR

Conolar adını 1911'de Toros Dağları'nın eteklerinde doğan Cono Ahmet'ten alıyor. Cono Ahmet'in Adana'dan önce Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Ürdün'de yaşadığı ve bir çok kez evlendiği belirtiliyor. Cono Ahmet 1985 yılında hayatını kaybettiğinde, Conoların 300 haneli bir aşiret haline gelmiş olduğu belirtilirken, 42 çocuğu ve 150 torunu olduğu iddia ediliyor.