Onlarca Wi-Fi bağlantısını kaldırabilen router

Mühendisler yıllardır Wi-Fi teknolojisini daha hızlı bir kablosuz ağ teknolojisi haline getirmek için çalışıyor. Ancak Wi-Fi kullanan cihaz sayısının inanılmaz bir hızla artması, kullanıcıların hızdan çok kararlı ve güvenilir bağlantıya ihtiyaç duymasına sebep olmaya başladı.

Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı beyaz eşyalar, akıllı televizyon, akıllı hoparlör, akıllı saat ve diğer bir çok Wi-Fi kullanan cihazın aynı anda tek bir router'a bağlanması, bağlantı kalitesinde düşüşe sebep oluyor. Kablosuz ağ mühendisliği standartlarının 802.11 ailesinin gelişimine yardımcı olan bir endüstri konsorsiyumu olan Wi-Fi Alliance, günümüzün zorluklarına rağmen Wi-Fi'nin daha iyi çalışmasına yardımcı olacak teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu yılın Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) ile birlikte kuruluş bu çabaları iyice öne çıkarmayı planlıyor. Bu da kısaca akıllı evinizde Wi-Fi bağlantı kalitesinin artacağı anlamına geliyor.

Yeni çip setlerinin yaygınlaşması, çoklu router sistemlerinin kullanımının kolaylaşması ve bu çoklu sistemlerin tek bir parça gibi davranmasını sağlayan sistemler sayesinde Wi-Fi ağ kalitesi yüksek seviyelere ulaşacak.

Wi-Fi Alliance, CES'te büyük bir sunuma sahip olmayacak olsa da, tüm fuardaki tüm sunumların ve ziyaretçilerin Wi-Fi bağlantısını sağlamak onların elinde olacak.