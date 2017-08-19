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    Önhon: Çekirdek hücre aranıyor

    Uğur ERGAN/ANKARA
    19 Ağustos 2017 - 00:05Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 01:27

    BARCELONA’daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşının 33 yaşındaki iş adamı Emre Eroğlu olduğu tespit edildi.

    Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Saldırıda bir vatandaşımızın yaralandığı doğru. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Ayağı kırılmış. Ameliyatı yapıldı. Durumu iyi. Barcelona Başkonsolosluğu yetkililerimiz kendisini ziyaret etti. Her türlü yardım ve kolaylık sağlandı” dedi.

    TÜRK LOKANTASI DOĞRU DEĞİL

    Büyükelçi Önhon, “Eylemden sonra teröristlerden birinin Türk lokantasına girip, insanları rehin aldığı veya rehin aldıktan sonra serbest bıraktığı gibi bir dizi gerçek dışı haber var. Bu tür söylentilere kimse inanmasın” ifadelerini de kullandı.

    Önhon, “Barcelona gerçekten korkunç, insanlık dışı bir terör eylemi yaşadı. İnanılmaz görüntüler vardı. Polis, Barcelona ve diğer yerlerde bir dizi eylemi gerçekleştirme planı yapan, gerçekleştiren ve talimatını veren çekirdek hücrenin peşinde. Bütün ülke genelinde bu hücre aranıyor” dedi. 

    Etiketler: Emre Eroğlu , Barselona , gazetehaberleri
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