Önhon: Çekirdek hücre aranıyor

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Saldırıda bir vatandaşımızın yaralandığı doğru. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Ayağı kırılmış. Ameliyatı yapıldı. Durumu iyi. Barcelona Başkonsolosluğu yetkililerimiz kendisini ziyaret etti. Her türlü yardım ve kolaylık sağlandı” dedi.

TÜRK LOKANTASI DOĞRU DEĞİL

Büyükelçi Önhon, “Eylemden sonra teröristlerden birinin Türk lokantasına girip, insanları rehin aldığı veya rehin aldıktan sonra serbest bıraktığı gibi bir dizi gerçek dışı haber var. Bu tür söylentilere kimse inanmasın” ifadelerini de kullandı.

Önhon, “Barcelona gerçekten korkunç, insanlık dışı bir terör eylemi yaşadı. İnanılmaz görüntüler vardı. Polis, Barcelona ve diğer yerlerde bir dizi eylemi gerçekleştirme planı yapan, gerçekleştiren ve talimatını veren çekirdek hücrenin peşinde. Bütün ülke genelinde bu hücre aranıyor” dedi.