Ön Talep Fırsatını Kaçırmayın

Pana Holding çatısı altında inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Pana Yapı, ‘Brooklyn Park’tan sonra şimdi de ‘Brooklyn Life’ projesini satışa sunmaya hazırlanıyor.



Türkiye’nin büyük kentsel dönüşüm hareketinde marka haline gelen Fikirtepe’nin en prestijli projelerine imza atan Pana Yapı, ‘Brooklyn’ zincirine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.



8.000 m² arsa alanı üzerine inşa edilen, büyüklüğü 60-150 metrekare arasında değişen 23 katlı bloklarda 431 konut ve 16 ticari alandan oluşan Brooklyn Life’ın 2017 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor.



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.



Geniş yeşil alan, yüksek güvenlik...

Proje sadece lüks bir yaşam alanı değil, yeni çağa ait bir konsept de yaratıyor. Ferah, konforlu, ideal yaşam alanları sunan ‘Brooklyn Life’, 3 bin metrekare peyzaj alanıyla dikkat çekiyor. Proje bünyesinde açık ve kapalı yüzme havuzu, yürüyüş parkuru, spor salonları, kafe ve toplantı odası, çocuk kulübü gibi sosyal alanlar da yer alıyor.



Betonarme yapı, en yeni teknolojilerle depreme dayanıklı olarak tasarlanan proje; ayrıca basınçlandırılmış yangın merdiveninden duman egzosuna, itfaiye asansöründen yangın algılama ve söndürme sistemine tüm güvenlik detaylarıyla öne çıkıyor.



Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.



Her kata özel bahçeler, çevre düzenlemesi, çocukların özgürce oynayabildiği, anne-babaların keyifle vakit geçirebildiği, gençlerin spor ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirebildiği proje Fikirtepe bölgesinin geleceğini şekillendiriyor.