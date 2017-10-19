Ölüm Sinan öğretmeni halı sahada yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da faaliyet gösteren bir halı sahaya arkadaşlarıyla birlikte giden 49 yaşındaki Sınıf Öğretmeni Sinan Ercan, arkadaşlarıyla maç yaptığı esnada aniden yere yığıldı. Biranda yere yığılan ve bir daha kalkamayan Sinan öğretmenin yardımına arkadaşları ile halı saha görevlileri koştu.

İhbar üzerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sinan öğretmen, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 3 çocuk babası Sınıf Öğretmeni Sinan Ercan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinan öğretmenin cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morgundan yakınları ve meslektaşları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi.

Halı sahanın güvenlik kameraları tarafından ölüm anının saniye saniye kaydedildiği Sinan öğretmenin tayinle Erzurum’dan Adıyaman Yeni Mahalle İlköğretim Okuluna yaklaşık 1 aydır geldiği öğrenildi.



