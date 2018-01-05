Burak Yılmaz'ın kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz’ı olay yerinden Selçuk İnan ve Olcan Adın’ın aldığı iddia edilmişti. Burak Yılmaz geçtiğimiz ay Sarıyer’de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobille trafik kazası geçirmişti. Kontrolden çıktıktan sonra kaldırıma çarpıp takla atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.

Burak Yılmaz’ın yaptığı kaza anının ortaya çıkmasının ardından olay yerinden siyah Vito ile ayrıldığı görüntüler de ortaya çıktı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kaza yerini terketmekten 206 TL ceza kestiği Burak Yılmaz’ın ifadesinde, ”Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu, takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm” dediği belirtilmişti.

Burak Yılmaz, olay yerinden ayrılması ile ilgili, bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediğinden karakola gitmediğini söylediği belirtilmişti.