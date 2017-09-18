Okulların açılması sosyal medya gündeminde!

1 - Aslında hepimiz onu çok iyi anlıyoruz, kabul edelim!

Okullar açılıyor, gazanız mübarek olsun gençler pic.twitter.com/eQfBLGHoic — Emmioğlu (@emmioglu__) 17 Eylül 2017

2 - Ay resmen ben!

3 - Bunlar hep trafik!

#okullaraçılıyor ne güzel otobüsler rahattı niye açtınız ki 😀 — Erhan Yekelenga (@YekelengaErhan) 18 Eylül 2017

4 - Biraz da nostalji...

Serbest mi gelicen, formayla mı ? #okullaracılıyor — Ezgi'🌹 (@ezzzzgixx) 17 Eylül 2017

5 - Cidden ne yapacaksın? Anlatsana biraz...

Konuşayım mı boş boş? Bekleteyim mi güneşin ortasında? Çınlatayım mı hoperlörü? Napcan okula geç mi gelecen? #okullaracılıyor pic.twitter.com/ydG7IOpV3Q — Mert Uluer (@UluerMert) 17 Eylül 2017

6 - Aşk acısı ne ki, sabah erken uyanma derdi yanında...

Ya bırakın aşk acısını okullar açılıyor çok az kaldı :/ — Nisa 🌙 (@nisarslanx) 8 Eylül 2017

7 - :(

Okullar açılıyor pic.twitter.com/UffWjOkq2w — Efe Kuruşçu (@efekuruscu) 8 Eylül 2017

8 - Yoo, ben iyiyim!

9 gün sonra okullar açılıyor pic.twitter.com/2ZujuleaeZ — ayse (@imaegina) 8 Eylül 2017

9 - Hıh!

Okullar mı açılıyor sensin o ? pic.twitter.com/pYaH2JdQ2e — Ersan Çakır (@ersannn66) 8 Eylül 2017

10 - Herkesin sinir olacağı tip bu sene de belli oldu!