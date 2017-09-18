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    Okulların açılması sosyal medya gündeminde!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 15:47 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 15:47

    Okulların açıldığı ve trafiğin hareketlendiği şu günlerde, Twitter kullanıcıları da boş durmuyor. Kimisi okulların açılmasına isyan ederken kimisi de eğlenceli tweetlerle hissiyatını paylaşıyor. Okulların açılması ile birlikte sizler için derlediğimiz eğlenceli tweetlere göz atın.

    1 - Aslında hepimiz onu çok iyi anlıyoruz, kabul edelim!

     

    2 - Ay resmen ben!

    3 - Bunlar hep trafik!

    4 - Biraz da nostalji...

    5 - Cidden ne yapacaksın? Anlatsana biraz...

    6 - Aşk acısı ne ki, sabah erken uyanma derdi yanında...

    7 - :(

    8 - Yoo, ben iyiyim!

    9 - Hıh!

    10 - Herkesin sinir olacağı tip bu sene de belli oldu! 

    Etiketler: Okullar açılıyor , Üniversite , Twitter
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