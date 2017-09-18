Okulların açılması sosyal medya gündeminde!

1 - Aslında hepimiz onu çok iyi anlıyoruz, kabul edelim!
Okullar açılıyor, gazanız mübarek olsun gençler pic.twitter.com/eQfBLGHoic— Emmioğlu (@emmioglu__) 17 Eylül 2017
2 - Ay resmen ben!
Okullar açılıyor.. pic.twitter.com/Vs6lCLesi9— Burhan (@kaypakburhan) 17 Eylül 2017
3 - Bunlar hep trafik!
#okullaraçılıyor ne güzel otobüsler rahattı niye açtınız ki 😀— Erhan Yekelenga (@YekelengaErhan) 18 Eylül 2017
4 - Biraz da nostalji...
Serbest mi gelicen, formayla mı ? #okullaracılıyor— Ezgi'🌹 (@ezzzzgixx) 17 Eylül 2017
5 - Cidden ne yapacaksın? Anlatsana biraz...
Konuşayım mı boş boş? Bekleteyim mi güneşin ortasında? Çınlatayım mı hoperlörü? Napcan okula geç mi gelecen? #okullaracılıyor pic.twitter.com/ydG7IOpV3Q— Mert Uluer (@UluerMert) 17 Eylül 2017
6 - Aşk acısı ne ki, sabah erken uyanma derdi yanında...
Ya bırakın aşk acısını okullar açılıyor çok az kaldı :/— Nisa 🌙 (@nisarslanx) 8 Eylül 2017
7 - :(
Okullar açılıyor pic.twitter.com/UffWjOkq2w— Efe Kuruşçu (@efekuruscu) 8 Eylül 2017
8 - Yoo, ben iyiyim!
9 gün sonra okullar açılıyor pic.twitter.com/2ZujuleaeZ— ayse (@imaegina) 8 Eylül 2017
9 - Hıh!
Okullar mı açılıyor sensin o ? pic.twitter.com/pYaH2JdQ2e— Ersan Çakır (@ersannn66) 8 Eylül 2017
10 - Herkesin sinir olacağı tip bu sene de belli oldu!
+ okullar açılıyor kanka, n'apacağız ?— İrem (@oyazdincerrr) 8 Eylül 2017
- sakin ol kanka yaz okulunda üstten 3 ders aldım 😏😂 pic.twitter.com/OnrCaj4qd2