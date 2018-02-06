Okullara beyzbol geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü yayınladığı duyuruda okul spor faaliyetlerine, yeni branşların da eklendiğini duyurdu. Buna göre muaythai, korfbol, kriket, kaykay, bilardo, bowling, hava sporları, ragbi, softbol ve beyzbol da bu faaliyetler kapsamında alındı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2017-2018 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamına muaythai, korfbol, kriket, kaykay, bilardo, bowling, hava sporları, ragbi, softbol ve beyzbol branşları dahil edildi. Branşlara dair talimatlar ve ilgili duyurular, çalışmaların tamamlanmasının ardından okulsportal.gsb.gov.tr adresinden yapılacak.”