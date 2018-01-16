Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Birçok kişinin merakla araştırdığı 15 tatil ne zaman başlayacak konusuna cevap bulunmasının ardından bu kez gözler, yarı yıl tatilinin sona ereceği günü öğrenebilmek için okullar ne zaman açılacak konusuna çevrildi. İşte, 15 tatil ne zaman sorusuna cevap arayan vatandaşların merakla araştırdığı yarı yıl tatili ve okullar ne zaman açılacak konusunun detayları

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de iki hafta dinlenme fırsatı bulacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2018 SINAV DÖNEMİ OLACAK

Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

‘DERS ZAMANI DERS TATİL ZAMANI TATİL’



Öğrencilerin de yorulduğunu tatili de dinlenerek geçirmelerinde fayda olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, şöyle konuştu:



“Öğrencilerimizde yorucu bir dönem geçirdiler. Onlar da iki haftalık tatil dönemi içerisinde güzelce dinlensinler. Biz bakanlık olarak öğrencilerin ders dönemi ders yapmalarını, dinlenme dönemi dinlenmelerini istiyoruz. Bu tatilde anne, baba, kardeşleriyle nitelikli vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. Sinemaya gitsinler, tiyatroya, spor müsabakalarına gitsinler, film izlesinler, eğitici ortamlarda bulunsunlar, kitap okusunlar biz bunları istiyoruz. Velilerimiz çocuklarına karne hediyesi olarak güzel vakit geçirmeyi hediye etsinler, velilerimizden de bunu istiyoruz. Çocuklar için en güzel anlar anne, babalarıyla güzel vakit geçirmeleridir. Bir baba olarak benim hediyem bu olur.”



‘BU KUŞAK FARKLI’

Tatilde öğrencilere basılı kitaplar okumalarını da tavsiye eden Müsteşar Tekin, şöyle tamamladı:



“Dijitalleşme, teknolojik bağımlılık, hayatı esir aldı. Çocuklarımızın baskı materyal okumalarını tavsiye ederim. Bir de altını çizerek, ben bir baba olarak gençliğimde okuduğum kitapları çocuklarıma önermiyorum çünkü artık başka bir kuşak var. Çocuklara, zorla kendi çocuklarındaki kitapları dayatmasınlar, bu çocuklar başka bir jenerasyon. Biz çocukların okumalarını istiyoruz ama kendi ilgi alanlarındaki okumaları yapsınlar, tatillerini böyle geçirsinler.”