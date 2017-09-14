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    Hürriyet >Dünya>Okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı... Gerçek otopside ortaya çıktı..

    Okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı... Gerçek otopside ortaya çıktı..

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 08:18 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 08:18

    İngiltere'de trikofaji (saç yeme) hastalığına yakalanan bir genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Lincolnshire bölgesine bağlı Skegness kasabasında yaşayan 16 yaşındaki Jasmine Beever, geçen hafta okulda fenalaşınca, öğretmenleri tarafından dinlenmesi için eve gönderildi. Ancak kısa süre sonra Jasmine'in cildinde kızarıklıklar oluştu.
    İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; doktorlar genç kızı hayatta tutabilmek için 15 dakika boyunca ellerinden gelen her şeyi yaptı. Ancak Jasmine hastaneye kaldırıldığı 7 Eylül gecesi hayatını kaybetti.
    Otopsi raporunda ailesini ve dostlarını yasa boğan Jasmine'in karınzarı iltihabı nedeniyle öldüğü belirtildi. Patoloji uzmanı, hayat dolu bir genç olduğu ifade edilen Jasmine'in midesinde saç yumağı bulunduğunu açıkladı.
    Rapunzel Sendromu olarak bilinen saç yeme hastalığı nadir görülen bir durum ve büyük oranda kadınlarda rastlanılıyor.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , ingiltere , saç yeme hastalığı , daily mail
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