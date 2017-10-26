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    Okul duvarındaki yazı dehşete düşürdü!.. Öğrenciler hemen sildi

    İHA
    26.10.2017 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi arka duvarında bulunan ve adeta suça davetiye çıkaran 'Torbacı 100 metre' yazısı görenlerin tepkisini çekti.

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi arka duvarında, Teknik Anadolu Lisesi, İlköğretim okulu ve öğrenci yurtlarını da gören cephede bulunan ‘Torbacı 100 metre’ yazısı öğrencileri harekete geçirdi. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Platformu tarafından duvardaki yazı silindi.

    Okul duvarındaki yazı dehşete düşürdü.. Öğrenciler hemen sildi

    Öğrenciler, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme sloganı çerçevesinde yürüttüğümüz uyuşturucu, sigara ve alkolle mücadele kapsamında duvarda ‘torbacıya 100 metre’ yazısının olduğunu gördük. Yazının özellikle kız öğrencileri rahatsız ettiğinin de farkına vardık. Okulda, evde, kafede oluşturduğumuz kamuoyu ile uyuşturucunun gençlere zarar verdiğinin farkına vardık ve yazıyı silmek için geldiğimizde birilerini rahatsız etmiş olacak ki yazıyı karalamak gibi bir çaba olduğunu gördük. Her şartta uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek."

    Okul duvarındaki yazı dehşete düşürdü.. Öğrenciler hemen sildi

     

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