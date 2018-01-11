OHAL Komisyonu: Hızlanacağız

SERİ KARARLAR

OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu tarafından karşılanan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ve üyeler, komisyonun dosyalarının düzenlendiği evrak tasnif odası ile arşiv bölümünü de gezerek bilgi aldı. Komisyona 10 Ocak 2018 itibarıyla gelen başvuru sayısının 104 bin 398, toplamda ihraç sayısının da 108 bin 736 olduğu bilgisi verildi.

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Serdar da özetle şunları söyledi:

“Bizler de özellikle oluşturulan DATA kısmını ziyarette gördük ki burada çok önemli bir çalışma yapılmış. Düzenli bir veri akışı olduğunu gördük.

BARKODLU TAKİP

Başvurunun ilk aşamasından rapor aşamasına gelinceye kadar bütün inceleme süreçleri bir barkod üzerinden yürüyebilen bir süreç. Kurul, ihraç işlemi ve kanun hükmünde kararname çıkması ile birlikte kendi kurumuna gelebilme ihtimali olan işlemleri kendi datasına alıyor. Daha sonra başvurular geldiğinde bu datalar üzerinden başvuruları incelemeye çalışıyor. Bugüne kadar fiziki altyapı ve bilgi toplama süreçleri uzun sürdüğü için. Bundan sonra kurulun çok daha seri karar çıkaracağını düşünüyoruz ve bu şekilde de ifade edildi. Bu konuda kamuoyunun beklemiş olduğu süreç tamamlanmış olacak.”

GÜLMEN-ÖZAKÇA İNCELEMEYE ALINDI

OHAL Komisyonu yetkilileri, 200 personelle çalıştıklarını belirterek, “Fiziki koşullar düzeldi. Artık haftada 1000 dosyayı karara bağlamayı planlıyoruz” dediler. Komisyon yetkilileri, başvurularda haklarında beraat ya da takipsizlik kararı olanların dosyalarının öne çekileceğini vurguladılar. Yetkililer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevlerinden ihraç edildikten sonra açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başvurularının da şu anda incelenen dosyalar arasında olduğu bilgisini aktardılar.