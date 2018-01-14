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    OHAL 6. kez uzatılıyor

    ANKARA
    14.01.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bu hafta 6. kez uzatılıyor.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te Beştepe’de yapılacak MGK toplantısında, süresi 19 Ocak Cuma günü sona erecek OHAL’in 6. kez uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı alınacak.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, OHAL’in bir kez daha uzatılacağını söylemişti. MGK’nın ardından yine Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu’nda da OHAL’in uzatılması kararı alınacak. OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri de Meclis’te 18 Ocak Perşembe günü yapılacak. Tezkerenin kabulü durumunda OHAL 6. kez uzatılmış olacak.

    Etiketler: gazetehaberleri
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