Öğretmenin okulun ilk gününde yaptığına bakın!

SEYHAN ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 Şubat günü babası Süleyman Güngör TIR sürücüsü, annesi Saide Güngör (32) ise ev hanımı olan 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi H. Güngör, eğitim gördüğü Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'na gitti. Ders sırasında sınıf öğretmeni İ.M., öğrencisi H. Güngör'e ödevini çantasına koymasını istedi. Ancak H. Güngör biraz gecikince, öğretmeni bu duruma kızarak önce öğrencinin eline cetvelle vurdu daha sonra da ensesine tokat attı. Ancak Güngör, öğretmeni ensesine vururken çekilince boynun alt tarafında da vurma nedeniyle kızarıklıklar oluştu. Güngör, dersi bittikten sonra evine geldi. Annesi oğlunun vücudundaki kızarıklıkları fark edip durumu öğrenince okula giderek müdüre, öğretmeni şikâyet etti. Öğretmen iddiaya göre cetvel ile vurduğunu kabul etti ancak kızarıklığı kendisinin yapmadığını ileri sürdü. Anne şikâyetçi olduğunu söyledi. Okul yönetimi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

'OKULA GİDEMİYOR'

Yarıyıl tatili bittikten sonra eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün meydana gelen bu olaydan dolayı okula gidemediğini anlatan H. Güngör, "Öğretmen ödevimi çantama geç koyduğum için beni önce cetvelle sonra eliyle dövdü. Öğretmenim beni ve diğer çocukları da daha önce dövüyordu. Ben askerleri çok sevdiğim için okuyup asker olmak istiyorum ama okula gitmeye artık korkuyorum" dedi.

'BENİM DÖVMEDİĞİM OĞLUMU BAŞKASI DA DÖVMESİN'

Anne Saide Güngör ise oğlunu çok zor şartlarda büyüttüğünü, öğretmenin daha önce de oğlunu dövdüğünü ancak bu kez vücudunda izler olduğu için dayanamadığını belirterek, "Ben oğluma evde bir tokat atmıyorum. Onu başkaları dövsün diye mi büyütüyoruz. Ben öğretmenin oğlumu dövmesini istemiyorum. Bu nedenle ondan şikâyetçi olacağım" diye konuştu.

Konuyla ilgili Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.



