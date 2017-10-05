Öğretmenden Atatürk’e hakaret iddiasına soruşturma

Keşan’a bağlı Beyendik Beldesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde görev yapan kadın resim öğretmeni N.S., sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen öğretmen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, suçlama üzerine N.S. hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan tepkiler üzerine N.S.’ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabı kapandı.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ

CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircanÿbugün partilerinin Keşan İlçe Başkanlığı’nda düzenledikleri basın toplantısıyla olaya tepki gösterdi. Erdin Bircan,ÿAtatürk’ün değerleriyle eğitim alarak öğretmen olmuş birine bu gibi paylaşımları yakıştıramadığını belirtti. Okan Gaytancıoğlu da Atatürk’e kimsenin hakaret etmeye hakkı olmadığını belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI’NDAN TEPKİ

Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, milli ve manevi değerlere kimsenin hakaret edemeyeceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bayrağımıza, milletimize, dinimize, devletimize, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürke ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana kimsenin hakaret etmeye gücü yetmez. Atatürkümüze hakaret eden bu öğretmen hakkında incelemeler yetkili kurumlarımız tarafından başlatılmış olup, gerektiği cezayı alacaktır. Bundan sonra da gerek ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet büyüklerimize hakaret eden ve kötü kelimeler kullanan kişi veya kurumlarla alakalı yetkili merciler gerekeni yapacaktır. Bizler hem değerlerimize hem de birbirimize saygılı ve seviyeli olmalıyız. Gidecek başka yerimiz de ülkemiz de vatanımız da yok. Bu ülke, bu bayrak, bu vatan bizim bu değerler hepimizin."