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    Oğlunun cenazesinden dönerken kazada öldü

    Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
    09 Ağustos 2017 - 12:44Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 12:44

    Antalya'nın Gazipaşa İlçesi’nde hastalık dolayısıyla ölen oğlu Safi Bahçe’nin cenazesinden dönen 77 yaşındaki Hanife Bahçe, diğer oğlunun kullandığı otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

    Gazipaşa’ya bağlı Korubaşı Mahallesi’nde oturan Hanife Bahçe’nin oğlu Safi Bahçe önceki gün geçirdiği bir rahatsızlık dolayısıyla yaşamını yitirdi. Dün yapılan cenaze töreninin ardından Hanife Bahçe ve akrabaları, diğer oğlu Naci Bahçe’nin kullandığı 07 UY 775 plakalı otomobille dönüşe geçti. Saat 20.00 sıralarında Naci Bahçe’nin kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hanife Bahçe ağır yaralanırken, sürücü ve araçtaki diğer yolcular yara almadan kurtuldu.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hanife Bahçe, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Bahçe, sevk edildiği Alanya Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

    Etiketler: ANTALYA , Trafik kazası , Hanife Bahçe
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