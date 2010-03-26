Ofton 'Fantastic' yaşam sunuyor

OFTON İNŞAAT'TAN KARELER - FOTO GALERİ





Ofton, İstanbul'un kalbinde 'Fantastic' yaşam sunuyor

OFTON İnşaat; Elysium markalı lüks konut projeleriyle İstanbul'un çehresini değiştirmeye devam ediyor. Taksim'de eski Andromeda Disco'nun yerinde, 5 yıldızlı otel konforu sunacak 140 daireli Elysium Suits Taksim'de 392 bin dolardan başlayan fiyatlar sunan Ofton İnşaat, Bomonti'nin en gözde arazilerinden birinde yükselen 346 daireli Elysium Fantastic'te ise süper lüks daireleri 182 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Elysium Fantastic'in site sakinlerine açık olacak teras bahçesindeki sosyal tesis, havuz keyfi de sunacak.

OFTON İnşaat A.Ş., sektörde 1980 yılından beri ayrı ayrı başarılı projelere imza atan İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek tarafından 2000 yılında kuruldu ve Samandıra'da Elysium Life, Alemdağ'da Elysium Garden ve Elysium Park, Bomonti'de Elysium Residence ve Kurtuluş'ta da Elysium Cool gibi başarılı residence ve villa projelerine imza attı. Ofton'un, 2009 yılında başladığı iki büyük projesinden Elysium Suits Taksim'de yaşam 2010 sonunda, Bomonti Elysium Fantastic'te ise Haziran 2011'de başlayacak.

Bomonti'nin en prestijli arsası

Ofton İnşaat A.Ş.'nin; Aşçıoğlu İnşaat'ın da konsorsiyum ortağı olduğu Mecidiyeköy-Likor Fabrikası arazisinde geliştirilecek projede ortaklığı bulunuyor. Ofton, Likör Fabrikası arazisiyle ilgili olarak yargı kararının netleşmesini bekliyor. Şişli'nin en gözde bölgesi haline gelen Bomonti'nin en prestijli arazilerinden birinde yer alan Elysium Fantastic'te 42 metrekare ile 285 metrekare arasında değişen büyüklüklerde residence'leri, Ofton İnşaat, 182 bin dolardan başlayan ve 863 bin dolara kadar giden fiyat aralığında satışa sundu.

Hem yaşayın, hem kazanın

Ofton İnşaat'ın Eş Başkanları Yusuf Şimşek ve İsmail Hakkı Altun ; Bomonti-Elysium Fantastic projesiyle hem yaşamak isteyenlere hem de yatırım yapmak isteyenlere kazandırdıklarını vurguluyor ve "Günümüzde konut seçenekleri arttı. Fakat satın alacağınız evi seçmek çok zor, biz de bunun bilincindeyiz. 'Elysium Fantastic' projesi, çok güçlü bir firma olan OFTON İnşaat'ın İstanbul’a hediye ettiği yepyeni bir yaşam alanı" diyorlar.

Kazandıran proje

Ofton İnşaat'ın konut sektöründeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ve konut sahiplerinin rahatını ön plana alan yaşam alanları tasarladığını bildiren İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek , "Yıllardır kazandıran projelere imza attık. Bugün de, yılların birikiminin getirdiği tecrübe ile böyle bir mimari baş yapıtı sunmanın gururunu yaşıyoruz. 'Elysium Fantastic', İstanbul’un kalbi olarak adlandırılan Taksim’e de çok yakın" hatırlatmasını yapıyor.

Metroya 5 dakika yürüme mesafesi

Ofton İnşaat; Elysium Fantastic projesi ile Osmanbey metro istasyonuna 5 dakika ve Nişantaşı'na 10 dakikada yürüme mesafesinde bir yaşam alanı sunarken; 346 dairelik projeyi de tamamen 'akıllı ev sistemi' ile yapıyor. Elysium Fantastic'e birkaçyüz metre mesafede bulunan, tamamlanmış olmasına rağmen henüz hizmete açılmayan Dolmabahçe-Bomonti tüneli de araçla 30 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya kadar indiriyor. Hizmet vermeye başlayan Kağıthane-Piyalepaşa tüneli de, TEM yoluna ulaşımı 5-10 dakikaya kadar indiriyor.

Terastaki Elysium Club'ın havuzunda, muhteşem İstanbul manzarasına karşı yüzeceksiniz

BOMONTİ Elysium Fantastic; tamamen akıllı ev sistemi ile yapılıyor. Toplam 346 bölümden oluşan Elysium Fantastic Residence'de 42 metrekareden başlayan 1+1 daireler de, 285 metrekarelik teraslı penthouse daireler de yer alacak. Fantastik bir yaşam sunacak 'Elysium Fantastic'te yapı kalitesi, uluslararası standartlarda deprem yönetmeliğine uygun olacak; ısı ve ses yalıtımı bulunacak. Binanın tüm ihtiyacını karşılayacak kapasitede jeneratör ve her daireye kapalı otopark da sunulacak. Salon ve odalarda lamine parke, kablolu TV, uydu, Digitürk, beyaz eşya, 24 saat güvenlik ve görüntülü diafon, kumanda edilebilen panjur sistemi olacak.

Terasta havuz-barbekü keyfi

Terastaki Elysium Club da, 'fantastik' bir yaşam vaadini restaurantı, cafe&barı, oyun salonu, dört mevsim kullanılabilir yüzme havuzuyla site sakinleri için hayata geçirecek. Terastaki yüzme havuzu, muhteşem İstanbul manzarasına karşı yüzme keyfi yaşatacak. Elysium Fantastic bunların yanında fitness centerı, saunası, buhar odası, çocuk oyun odası ve yerden 52 metre yükseklikteki havuz başı-vitamin bar ve barbekü alanlarıyla 'konut sektöründe bir ilk' yaşatacak. Yusuf Şimşek ve İsmail Hakkı Altun, "Büyük bir reklam kampanyası yapılmamasına rağmen, projemiz yoğun bir ilgi gördü. Modern yaşamın ve günümüz insanının hayat kalitesi ve konfor beklentilerine yüksek standartlarda cevap veren 'Elysium Fantastic'te ev sahibi olmak isteyenler, dolar bazında vade farksız taksitlerle Ofton İnşaat'a borçlanabiliyor ya da anlaşmalı bankalardan cazip oranlarla uzun vadeli kredi kullanabiliyor" dediler.

65 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiyor

BOMONTİ-Elysium Fantastic, şehir merkezinde yaşamayı ve yatırım yapmayı hedefleyen A ve A+ müşteri kitlesine hitap ediyor. Proje, yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek. 346 residence'den oluşacak projede 42-285 metrekare aralığında 1+1 stüdyo daireler, 2+1, 3+1 ve dubleksler ile teraslı penthouse daireler olacak. Elysium Fantastic, 40 bin metrekare inşaat alanına, 800 metrekare restorana, 1000 metrekare sosyal tesise ve 9000 metrekare otopark alanına sahip olacak. Haziran 2009'da başlanan proje, Haziran 2011'de tamamlanacak ve yaşam başlayacak.

Elysium Suits Taksim sakinleri, 5 yıldızlı otel konforu yaşayacak

İSTANBUL uluslararası bir cazibe merkezi olarak, gayrimenkul yatırımlarında tüm Avrupa'da en fazla öne çıkan şehir olurken, İstanbul'un kalbi ve en önemli merkezi Taksim'de de, meydana birkaç dakika yürüme mesafesindeki Elysium Suits Taksim, yatırımcılara ve 5 yıldızlı yaşam arzulayanlara hitap ediyor. Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Ali Esad Göksel tarafından tasarlanan Elysium Suits Taksim, tamamı 21 katlı bir kuledeki 85 ila 177 metrekare arasında değişen 1+1 konseptteki dairelerden oluşuyor. Elysium Suits Taksim; alışverişe, kültür-sanat merkezlerine komşu ve tüm toplu taşıma vasıtalarının da birkaç dakika uzağında. Evsahipleri, 5 yıldızlı otellerdeki gibi 'concierge' hizmeti alacak,, lüks bir otelden beklentilerinin tamamını bir telefonla Elysium Suits'te karşılayacak. 900 metrekarelik taban oturumuna sahip olacak residence binasında, toplamda 140 adet daire mevcut. Mart 2009'da inşaatına başlanan projede daireler bu yıl sonunda teslim edilecek.

Elysium Suits'te SPA merkezi de olacak

5 YILDIZLI otel konforu vaat eden Elysium Suits Taksim'de kapalı havuz, 24 saat güvenlik, kapalı otopark, valet parking sistemi, spor salonu, SPA merkezi ve oda servisi de hizmetleri sunulacak. Proje, A ve A+ müşteri kitlesine hitap ediyor. Ofton İnşaat Eş Başkanları İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek , müşteri profil olarak, genellikle seyahat eden, yatırım odaklı üst düzey yönetici ve iş adamlarına hitap ettiklerini söylüyor. 58 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Elysium Taksim Suits, 23 bin 714 metrekare inşaat alanına, 500 metrekare restorana, 1600 metrekare sosyal tesise ve 4600 metrekare otopark alanına sahip olacak.

İstanbul'un merkezi Avrupa'daki merkezlere göre 4 kat daha ucuz

OFTON İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanları Yusuf Şimşek ve İsmail Hakkı Altun , konut sektörünün bu yıl hızla yükselmesini bekliyor. Alım gücü yüksek kesime, gayrimenkuldeki fiyat avantajlarını değerlendirmelerini öneren İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek , "Bu dönem yatırım yapanlar büyük kârlar elde edebilir. ABD ve Avrupa'da gayrimenkul sektörü dar boğaza girdi, ilgi Türkiye'ye kaydı. Uluslararası gayrimenkul devleri de Türkiye’de yatırım yapacaklarını duyurdu. Bu durum, piyasayı daha da hareketlendirecek. Projesini bir süre askıya alan firmalar bile inşaatları vitrine çıkarmaya başladı" diyorlar. Paris, Londra gibi şehirlerin merkezlerinde metrekaresi 20 bin Euro'ya kadar konut satıldığını bildiren Yusuf Şimşek ve İsmail Hakkı Altun , İstanbul'da ise fiyatların bu rakamlardan 4-5 kat aşağıda olduğunun altını çiziyor. İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek , "Biz inanıyoruz ki, 5-6 yılda Paris ve Londra gibi şehirlerdeki fiyatları yakalarız. Aylık mortgage faizleri tek hanenin altına indi. Ekonomik krizde dibi gördük. Hazine bonosu ve mevduat artık kazandırmıyor. Bu fiyatlardan konut almak çok cazip. Gayrimenkul sektöründe hareketlilik hız kazanacak, piyasa daha da canlanacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanıyorlar.



Ofton İnşaat'ın ortakları ayrıca, Elysium Fantastic'in hemen yanındaki Elysium Residence'in dolar bazında 3 kat prim yaptığına dikkat çektiler.

