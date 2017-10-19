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    Ödüllü PES turnuvası başladı!

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en popüler futbol oyunu Pro Evolution Soccer 2018, futbol tutkunlarını bir araya getirecek bir etkinliğe imza atıyor. Media Markt ve Aral işbirliği ile 14 Ekim – 22 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye’nin dört büyük ilinde gerçekleştirilen turnuva ile futbol tutkusu yaşanıyor.

    Futbol tutkunları bu organizasyonla çok farklı bir rekabet ortamında bir araya geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da ilk elemelerin yapıldığı turnuvada, Türkiye PES Finalistini bulacak. 

    14-15 Ekim’de ilk elemelerin yapıldığı PES turnuvasında Avrupa yakası elemeleri 21-22 Ekim'de aşağıdaki Media Markt mağazalarında gerçekleşecek:

    Marmara Park MM– 4 Finalist (21-22 Ekim)

    Bayrampaşa Forum MM – 4 Finalist (21-22 Ekim) 

    İstanbul Avrupa yakası elemeleri için kayıtlar 21 Ekim Cumartesi günü elemelerin yapılacağı alanlarda alınacak. 22 Ekim Pazar günü ise şehir finali yapılacak. İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye Finali 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak. 

    Pes 2018 Turnuva kazananları şu ödüllerin sahibi olacak: 

    1.ye     XBOX ONE S + PES 2018 + 1500tl değerinde Media Markt Hediye Çeki

    2.ye     HOMETECH 14B NOTEBOOK (model değişiklik gösterebilir.) + PES2018 + 1000tl değerinde Media Markt Hediye Çeki

    3.ye     PES2018 + Promosyon hediyeler +  750tl değerinde Media Markt Hediye Çeki

    Ödüllü PES turnuvası başladı

    Etiketler: aral , oyun , konami , ödül
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