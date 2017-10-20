O ses yarışmasıyla ünlenmişti... Eski kocası tarafından öldürüldü!

Türkiye'de olduğu kadar tüm dünyada da hatrı sayılır bir kitle tarafından takip edilen 'O Ses' yarışması bu kez bir cinayet haberiyle dünya manşetlerine taşındı. Kamboçya'nın popüler programlarından "O Ses"e katılan ve kendine geniş bir hayran kitlesi elde eden San Sreylai, önceki gün silahlı saldırıya uğradı. Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te yaşanan saldırıda 23 yaşındaki şarkıcıyı eski eşinin vurduğu ve daha sonra da intihar ettiği öğrenildi.

Türkiye’de de yayınlanan O Ses Türkiye’nin Kamboçya’daki versiyonuna katılan şarkıcı San Sreylai önceki gün başkent Phnom Penh’te yaşanan silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.

Bir güzellik merkezinde yaşanan saldırıda 23 yaşındaki Sreylai’yi öldüren kişinin 53 yaşındaki eski kocası Chey Rin olduğu tespit edildi.

Genç kadını vurduktan sonra namluyu kendine doğrultan Rin’in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl yarışmada finale kalan Sreylai’nin kocasından boşandığı ve ikilinin evli kaldığı sürede de sürekli tartıştığı belirtildi.

Güzellik merkezinin girişinde yaşanan arbede sonrasında saldırının yaşandığı kaydedilirken görgü tanıkları 3-4 el ateş edildiğini de ifade etti.

Çiftin 2 çocuğu olduğu kaydedilirken Sreylai’nin ablası San Kongkea, “O Ses Kamboçya’ya katıldıktan sonra ayrıldılar. Rin çok kıskançtı ve ilişkileri gittikçe daha da kötü oldu” dedi.

Sreylai’nin bir arkadaşı olan Dara ise İngiltere’nin çok satan gazetelerinden The Sun’a konuştu. Dara, “Eşi, şarkı yarışmalarına katılmasını istemezdi. O Ses’ten sonra sürekli kavga ettiler. Evlerini ayırdılar ama sürekli taciz ediyor ve rahatsızlık yaşatıyordu” dedi.