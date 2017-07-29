O koruma polisine kötü haber

Uşka Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün 22.00 sıralarında İslice Mahallesi Adaş Sokak'ta faaliyet gösteren iş yerinde, iş yeri sahibi M.O. ile Uşak Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memuru H.U. ile şoför S.S. arasında tartışma çıktığı, tarafların birbirlerini darbederek karşılıklı hakarette bulundukları belirtildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları anımsatılan açıklamada, adli soruşturmanın sürdüğü, soruşturmanın selameti açısından polis memuru H.U. ile şoför S.S'nin açığa alındığı kaydedildi. Adaş Sokak'ta esnaflık yapan M.O. ile Belediye Başkanı Cahan'ın koruma polisi H.U. ile şoför S.S. arasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, taraflar, karşılıklı darp suçlamasıyla karakolda birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

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