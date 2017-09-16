O anaokulu ile ilgili korkunç iddialar

Yeni Asır'ın haberine göre, veliler, çocuklarının yaz aylarında havuzdan döndüğünde bahçede buz gibi hortum suyuyla yıkandığını, söz dinlemeyen çocukların ceza odasına kapatıldığını, 6 yaş grubundaki çocukların ise okulun bodrum katındaki karanlık odaya kapatıldığını söyledi. Bir başka veli de çocuğunun okulda unutulduğunu söyledi. Veliler dava sürecinde Alperen'in ailesine şahit olacaklarını da söylerken acılı baba Serkan Sakin, "Okul Nazi kampı gibiymiş" dedi.

Alperen'in feci şekilde can verdiği anaokuluna çocuklarını gönderen veliler acılı aileye destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yeni Asır'a özel açıklamalar yapılan velilerin iddiaları ise kan dondurdu. Alperen'in ölümünün ardından akıllarındaki soru işaretlerinin kalktığını söyleyen veliler kendi çocuklarının da okulda çeşitli işkencelere maruz kaldığını söylerken velilerin anlattıkları Nazilerin toplama kampında yapılanları aratmadı. Her birinin çocuğunun hikayesinin farklı olduğu ailelerinin iddiaları ise oldukça korkutucu.

KARANLIK ODA CEZASI

Alperen'in olayından sonra 6 yaş grubundaki oğlunun kendisine her şeyi anlattığını kaydeden 29 yaşındaki Esra Şan, "Okulda yaramazlık yaptığını öne sürdükleri çocukları ceza odası ile karanlık odaya kapatıyorlarmış. Benim oğlum bodrum katındaki karanlık odaya kapatılmış" dedi. Genç anne çocuklara yaz ortasında su içmeme cezasının da verildiğini, havuza yüzmeye götürülen çocukların okula döndüklerinde bahçede buz gibi suyla hortumla yıkandığını söyledi.

KIZININ PARMAĞI KIRILDI

Kızı Alperen'le aynı sınıfta olan Özlem Çekelek de kızının okulda parmağının kırıldığını söyledi.

Çekelek, "Jimnastik dersindeyken kırıldığını söylediler. Bunu da bana kızımı hastaneye götürüp getirdikten sonra söylediler. Alperen'de olduğu gibi kızımı da aynı özel hastaneye götürmüşler. Halbuki hemen karşımızda Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi var. Bir şey gizledikleri belli" dedi.

DÖVEREK SEVİYORLARMIŞ!

Okulda su içme cezaları ile karanlık ve ceza odası olaylarını doğrulayan Berat Hayta, 4 yaşındaki çocuklarının da sürekli ağlayarak okula gitmemek için kendilerine yalvardığını kaydetti.

Hayta, "Bize sürekli neden okula gitmek istemediğini 'Bana vuruyorlar, kızıyorlar' şeklinde söylüyordu.

Biz de bunu birkaç kez öğretmenlerle konuştuk. Öğretmenler bize, 'Severken sert seviyoruz. O yüzden dövüyoruz zannediyorlar' demişlerdi" diye konuştu.

43 yaşındaki Gülcan Aydın da kızının Alperen'le aynı anaokuluna gittiğini ve ceza odasına atıldığını söyleyerek, "Bunu Yurdagül İşgören'e söylediğimde kızımın yalan söylediğini söyledi. Ama şimdi kızımın doğruyu söylediğini anlıyorum" dedi.

2 DEFA OKULDA UNUTULDU

Bir başka veli Yelda Bayındır kendi çocuğunun da unutulduğunu ama onun Alperen gibi serviste değil anaokulunda unutulduğunu söyledi. Bayındır, "Benim çocuğum 2013'te orada okudu. Çocuğumu 2 defa okulda unuttular ve inkar ettiler. Daha da ilginci, çocuğum eve sürekli kollarında ısırık izleriyle geliyordu" diye konuştu.