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    Nuh’un Gemisi’ne kilise ilgisi

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 16:42 | Son Güncelleme:

    Hıristiyan Evanjeliklerin, Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nın tepesinde olduğunu kanıtlama yönündeki çabaları son dönemden yeniden arttı. Hıristiyan kurumların desteklediği araştırmacılar, Ağrı Dağı çevresinde inceleme yapmayı planlıyor.

    Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda olduğuna yönelik kutsal metinlere dayanan araştırmacılar, geminin kalıntılarını bulmak adına Türkiye’ye seyahat ediyor. Bir kilisenin finanse ettiği ABD merkezli Geoscience Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacı Raul Esperante, Nuh’un gemisinin kalıntılarını Ağrı Dağı çevresinde bulabileceğini düşünüyor. Araştırmacı Raul Esperante, bu amaçla Türkiye’ye gelmeyi planladığını söyledi. Evanjelik Hıristiyanların Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi’ne ilgisi yeni değil.

    2010’DA ‘BULDUK’ DEMİŞLERDİ

    2010 yılında Hıristiyan Evanjeliklerden oluşan 100 kişilik bir grup, Ağrı Dağı çevresinde incelemeler yapmıştı. Çinlilerin ve Türklerin aralarında bulunduğu grup, dağın yakınlarında Nuh’un Gemisi’ne ait olduklarını düşündükleri bazı tahtalar toplamıştı. Evanjelik grup üyeleri, bir süre sonra yaptıkları açıklamada bu tahtalara karbon testi yaptıklarını ve bunların 4 bin 800 yaşında olduğunu iddia etti. Bu tarih, Nuh’un Gemisi’nin denize açıldığı anlatılan dönemle örtüşüyor.

    BİLİM DÜNYASI KABUL ETMİYOR

    Ancak bilim dünyası bu iddiaları reddediyor. Oxford Univesitesi’nden antik tarih öğretim üyesi Nicholas Purcell, söz konusu evanjelik grupların söylemlerini “her zamanki saçmalık” olarak niteledi. İngiliz arkeolog Mike Pitt, evanjelik araştırmacıların ikna edici bir kanıt bulamadığını söyledi.

     

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    Etiketler: Nuh'un gemisi , evanjelik hıristiyan
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