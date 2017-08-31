NSU duruşmasını aktivistler bastı

SAVCILIK mütalaasını okurken basın mensuplarına ve izleyicilere ayrılan balkon kısmında oturan bir kadın, ayağa kalkıp bağırdı. Savcıların isimlerini teker teker sayan kadın, “Sizleri yargılıyoruz” dedi. Güvenlik görevlileri kadını susturmaya çalışırken, salonunun asma katında bulunan başkaları ayağa fırlayıp, mahkeme heyeti ve sanıkların bulunduğu alt salona kağıt parçaları fırlattı.

Kağıtların üzerinde mahkemenin ve savcıların terör örgütü NSU’nun gerçek bağlantılarını örtmekle itham eden yazılar dikkati çekti. NSU-Tribunal.de ibaresi bulunan kağıt parçacıkları yetkililer tarafından toplandı.

Olay çıkaran aktivistlerin salondan çıkarılması için duruşmaya ara verildi.