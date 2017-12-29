Nokia 1 geliyor! İşte beklenen özellikleri

Mayıs ayında düzenlenen Google I/O'da tanıştığımız, uygulamaları bu ay ortaya çıkan Android Go programı, giriş seviyesi cihazlar için daha hafif bir Android işletim sistemi sunmayı amaçlıyor.

Android Oreo Go Edition, 512MB ve 1GB RAM'e sahip cihazlarda çalışmak üzere tasarlanmış ve az kaynak harcayan ön-yüklü uygulamalarıyla uygun fiyatlı telefonlarda hızlı çalışıyor. Yeni bir dedikodu ise HMD Global'in beklenen giriş seviyesi Nokia 1'inin Android Go programının bir parçası olacağını ve Mart'ta tanıtılacağını söylüyor. Telefonun Rusya'da ve diğer gelişen piyasalarda 95 dolar fiyatla tanıtılması bekleniyor.

Android Oreo Go Edition ile geleceğine inanılan Nokia 1, Rus gazeteci Eldar Murtazin'e göre 1GB RAM, 8GB dahili depolama ve 720p ekranla gelecek. Murtazin'e göre Android Go'yu kullanan bir başka üretici, Huawei olacak ve önümüzdeki sene bu fiyata yakın bir fiyatla yeni telefonunu tanıtacak.



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