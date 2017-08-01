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    Nişanlı çiftin motosiklet kazası böyle görüntülendi

    İHA
    01 Ağustos 2017 - 09:55Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 10:14

    Çekmeköy'de bir yıl süren uzun uğraşının ardından nişanlısını motosikletine bindirmeye ikna eden genç, aniden önüne çıkan otomobile çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıyan motosikletli,“Bir senedir motora bindirmeye ikna ediyordum. İlk binişinde kaza geçirdik”derken yolla savrulan genç kız ise kazanın şokuna girdi.

     

    Kaza Çekmeköy, Güngören Mahallesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Motosiklet sürücüsü, nişanlısını bir yıldır motosiklete binmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna edip, motosiklete bindirdiği an, aniden önüne çıkan araca çarptı.

    Nişanlı çiftin motosiklet kazası böyle görüntülendi

    Çarpmanın etkisiyle nişanlı çift yola savrulurken, genç kız şoka girdi. Araç sahibi ve kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu. Kaza sonrasında araç sürücüsü hatasını kabul edip özür dilerken, motosiklet sürücüsü de “1 senedir motora bindirmeye ikna ediyordum kızı. İlk binişinde kaza geçirdik” dedi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Yaşanan kaza anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü nişanlısını arayıp, yoldan aldığı görülüyor. Daha sonra yolda ilerlerken, aniden önlerine çıkan bir araca hızla çarptıkları görülüyor. Yere düşen çiftin yardımına araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların geldiği görülüyor. Kaza sonrasında Araç sürücüsünü özür dilerken, motosiklet sürücüsü de “Bir senedir motora bindirmeye ikna ediyordum kızı. İlk binişinde kaza geçirdik” dediği duyuluyor.

    Etiketler: motorsiklet , çekmeköy , kaza
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