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    Nişanlı çifte gözyaşlarıyla veda...

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 16:40Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 17:56

    Ataşehir’de önce seyir halindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarpan cipin içerisinde sıkışarak feci şekilde can veren cipin sürücüsü Galip Yaprakçı ve yanındaki nişanlısı Şehnaz Asmacı son yolculuğuna uğurlandı.

    Kafe işletmecisi olan Galip Yaprakçı ile nişanlısı Şehnaz Asmacı için Ataşehir’deki Aksekili Mehmet Uslu Cami’inde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına nişanlı çiftin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

    Yakınları, Şehnaz Asmacı’nın duvak ile sarılı tabutu ile nişanlısı Galip Yaprakçı’nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler Ihlamurkuyu Mezalığı’nda toprağa verildi.

    Nişanlı çifte gözyaşlarıyla veda...

    FECİ KAZA...

    Kaza dün sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşanmıştı. Dudulu istikametinde seyir halinde olan Galip Yaprakçı yönetimindeki cip, Ataşehir Dudulu Caddesi Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı istikamete ilerleyen Hasan Altun yönetimindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarpmıştı.

    Kazada cip sürücüsü Galip Yaprakçı ve yan koltukta bulunan nişanlısı Şehnaz Asmacı araç içerisinde sıkışarak hayatlarını kaybetmişti.

    Nişanlı çifte gözyaşlarıyla veda...
    Nişanlı çifte gözyaşlarıyla veda...

    Etiketler: İstanbul , Ataşehir , Kaza
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