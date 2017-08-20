Nişanlı çifte gözyaşlarıyla veda...

Kafe işletmecisi olan Galip Yaprakçı ile nişanlısı Şehnaz Asmacı için Ataşehir’deki Aksekili Mehmet Uslu Cami’inde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına nişanlı çiftin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Yakınları, Şehnaz Asmacı’nın duvak ile sarılı tabutu ile nişanlısı Galip Yaprakçı’nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler Ihlamurkuyu Mezalığı’nda toprağa verildi.

FECİ KAZA...

Kaza dün sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşanmıştı. Dudulu istikametinde seyir halinde olan Galip Yaprakçı yönetimindeki cip, Ataşehir Dudulu Caddesi Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı istikamete ilerleyen Hasan Altun yönetimindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarpmıştı.



Kazada cip sürücüsü Galip Yaprakçı ve yan koltukta bulunan nişanlısı Şehnaz Asmacı araç içerisinde sıkışarak hayatlarını kaybetmişti.



