Nişan alıp ateş ettiği an!

Ünlü çiftin Cango ve Pamuk isimli iki köpeği zehirlenerek öldürülmüştü.Tanem Sivar yaptığı ilk açıklamada, “Çok üzgünüm ama başta basın olmak üzere sosyal medya da bize o kadar destek oldu ki, bize müthiş bir güç verdi, çok ta duygulandırdı. Başlarda bizim için acıydı ama şimdi korkuya döndü. Bu adam ciddi anlamda korkunç bir adam ve saldırgan, çok daha kötü şeyleri yapabilecek bir zihniyet. Aldığımız destek sonucunda daha da çıldırdı ve çılgına döndü. Eşime tüfek ile ateş etti. Buna rağmen kendisi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Çok endişeliyim.Biz eşimle bu konu ile ilgili elimizden geleni yapacağız” demişti.

Komşunun, Edhem Dirvana'ya ateş açtığı görüntülere NTV'de yayımlandı.

BUGÜN AYŞE ARMAN'IN KÖŞESİNDE YER ALDI

Edhem Dirvana yaşadıklarını, komşu kabusunu ayrıntılı olarak Ayşe Arman'a anlatmış, çarpıcı röportaj bugün Hürriyet'te yer almıştı. Dirvana, komşunun ateş ettiği an için şunları söyledi: Tanem o kadar stres altındaydı ki, “Bu adam bize de bir şey yapabilir!” diye, ben de her şeyi topladım, “İstanbul’a gidelim!” dedim. Böyle bir negatif enerjinin içinde durmasını istemedim. Çocuk da var, sütten kesilecek bir şey olacak. Biz tam toparladık, tam bavulları yaptık, çıkacağız yola. Baktım bu gene kendi bahçesinde dolanıyor. Jandarmaya da kaç gündür gitmesi gerekiyor ama gitmiyor. “Ben orada değilim!” filan diyormuş. Bunun bir fotoğrafını çekeyim diye dışarı çıktım. İki tane çektim. Beni gördü, ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Ben direkt videoya geçtim. Ben çekiyorum, o küfür ediyor. Sonra birden cinsel organını bana teşhir etmeye başladı.

- Bu ne rezillik!

Evet, inanılır gibi değil ama yaptı! O da yetmedi. İçeri koştu. Tüfeğini aldı, bana doğrultu, pat diye ateş etti. Son anda kaçtım. Bunların hepsi var videoda...

İşte AYŞE ARMAN'ın bugün yayınlanan çarpıcı röportajı: