Nintendo yaptı, kapış kapış satıyor!

SNES Classic, benzer bir şekilde büyük bir başarı yakalayan ve Nintendo'nun muhtemelen erken sonlandırdığını düşünmesine sebep olan kardeşi NES Classic'in izinden gidiyor gibi gözüküyor.

SNES Classic, 21 oyun yüklü olarak geliyor ve bunların arasında The Legend of Zelda: A Link to the Pas, EarthBound, Super Metroid gibi pek çok klasiğin yanı sıra daha önce yayımlanmayan bir oyun olan Star Fox 2 da bulunuyor. Bunun yanı sıra konsolla beraber NES Classic ile gelen bir kontrol kolu yerine iki kontrol kolu sunuluyor. Sunulan her şey bir araya geldiğinde SNES Classic'in çekici bir satın alma seçeneği olmasının da satışlara büyük katkı sağladığı kesin.

Nintendo açısından avantaj sağlayan bir başka etken de SNES Classic'in, NES Classic ile aynı donanım üzerine kurulmuş olduğu gerçeği. Bu durum, geliştirme masraflarını ciddi bir ölçüde azaltmış olmalı ve Nintendo'nun en baştan itibaren planının bu olması da mümkün.

Nintendo'nun bir sonraki Retro konsolu hakkında pek çok tahmin bulunuyor. İnternet üzerinde en çok beklenen ikili ise N64 Classic ve bir GameBoy türevi gibi gözüküyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: UNUTULMAYAN 30 EFSANE TEKNOLOJİK CİHAZ