Nijerya'da intihar saldırısı: 27 ölü, 83 yaralı

Nijerya'nın Konduga bölgesindeki pazar alanında terör örgütü Boko Haram intihar saldırısı düzenledi. Kadın canlı bombanın üzerindeki bomba düzeneğini infilak ettirmesinin ardından 27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.
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