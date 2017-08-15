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    Nijerya'da intihar saldırısı: 27 ölü, 83 yaralı

    ABUJA (İHA)
    15 Ağustos 2017 - 22:31Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 22:31

    Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği intihar saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı. 

    Nijerya'nın Konduga bölgesindeki pazar alanında terör örgütü Boko Haram intihar saldırısı düzenledi. Kadın canlı bombanın üzerindeki bomba düzeneğini infilak ettirmesinin ardından 27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Etiketler: Nijerya , Boko Haram , terör
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