Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>New York canisi odasına DEAŞ bayrağı istedi

    New York canisi odasına DEAŞ bayrağı istedi

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 10:00 | Son Güncelleme:

    ABD'nin New York kentinde, kullandığı kamyoneti bisiklet yolundaki insanların üstüne sürerek 8 kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan Özbek asıllı Sayfullo Saipov adlı zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul etti. Saipov, sorgusu esnasında odaya terör örgütü DEAŞ bayrağı asılmasını istedi.

    Saipov ifadesinde, saldırıyı terör örgütü DEAŞ adına işlediğini kabul ettiği belirtildi.

    Saldırıyı yaklaşık 1 yıldır planladığını ve sivillere 'maksimum zararı vermek' için kamyon kullanmaya 2 ay önce karar verdiğini anlatan Saipov'un, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle Cadılar Bayramı olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

    Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, 'ABD'deki Müslümanların Irak'ta Müslümanların öldürülmesi karşılığında ne yaptığını sorduğu' videodan etkilendiğini söyleyen Saipov, saldırı esnasında kullandığı aracın arkasına da DEAŞ bayrağı asmak istediğini ama dikkat çekeceğini düşündüğü için vazgeçtiğini anlattı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri