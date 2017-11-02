New York canisi odasına DEAŞ bayrağı istedi

Saipov ifadesinde, saldırıyı terör örgütü DEAŞ adına işlediğini kabul ettiği belirtildi.

Saldırıyı yaklaşık 1 yıldır planladığını ve sivillere 'maksimum zararı vermek' için kamyon kullanmaya 2 ay önce karar verdiğini anlatan Saipov'un, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle Cadılar Bayramı olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin, 'ABD'deki Müslümanların Irak'ta Müslümanların öldürülmesi karşılığında ne yaptığını sorduğu' videodan etkilendiğini söyleyen Saipov, saldırı esnasında kullandığı aracın arkasına da DEAŞ bayrağı asmak istediğini ama dikkat çekeceğini düşündüğü için vazgeçtiğini anlattı.