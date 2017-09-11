Netflix'e büyük darbe

Star Wars ve Marvel filmleri, Netflix ve benzerlerinden ayrılarak Disney'in yolda olan yayın hizmetine katılacaklar. Netflix'in geçtiğimiz ay boyunca iki dev film markasını hizmetinde tutmak için gösterdiği çabaya rağmen, CNBC'nin söylediğine göre Disney CEO'su Bob Iger, yüksek değerli markaların özel olarak, kendi bünyelerinde tutulacağını söylüyor.

2019'un ilerleyen dönemlerinde sunulması planlanan Disney'in yayın hizmeti sadece Disney'in sahibi olduğu filmleri değil, TV programları ve hatta özel diziler ve filmleri de içerecek.

Disney'in Netflix ile sahip olduğu film yayını anlaşmalarını yenilememe kararı, yayın devini zor bir konumda bırakabilir. Netflix, Daredevil, Jessica Jones ve hatta Punisher tabanlı bir yan hikaye gibi pek çok farklı Marvel karakterinin bulunduğu pek çok farklı seri üretiyordu.



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