 Nef, tarihi kampanyaya getirisi en yüksek projeleri ile dahil oldu

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Ödeme kolaylığı ile dikkat çeken tarihi kampanyaya getirisi en yüksek projelerle dahil olarak tüketiciye sunduğumuz avantajları zirveye taşımış olduk.” dedi.

Uluslararası ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes, eylül sayısında İstanbul’un getirisi en yüksek 50 projesi listesini açıkladı. Getiri potansiyeli en yüksek projeler listesinde Nef, bu sene 4 projesi ile yer aldı: Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basınekspres ve Nef Reserve Kandilli. Bu projelerle ile Emlak Konut GYO öncülüğünde başlayan ‘Bankasız kefilsiz - Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyasına da katılan Nef, yatırımcısına banka kredili konut satışına kıyasla önemli bir fırsat sunuyor.

Uluslararası ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes tarafından,

ortalama metrekare satış fiyatı,

projenin bulunduğu bölgedeki fiyatlara göre durumu,

satılmış konut oranı,

sosyal donatı ve yeşil alan yoğunluğu,

satışa çıktığı tarihten sonraki prim oranı ve

bulunduğu ilçede konut fiyatlarındaki beş yıllık değişim oranı

endekslenerek oluşturulan ‘Getirisi en yüksek projeler’ listesinde Nef 4 projesi ile yer aldı.

Bunlardan ilki ilk iki etabında satış rekoru kırılan ve yeni bağlantı yollarıyla Anadolu Yakası'nın iş merkezleri Ümraniye ve yeni inşa edilen Ataşehir Finans Merkezi'ne 10 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 dakika, Levent - Maslak bölgesine ise sadece 15 dakika mesafede yer alan Nef Çekmeköy. İstanbul'un en genç ilçelerinden Çekmeköy, trafik sorunu olmayan nadir ilçeler arasında yerini alıyor. Üsküdar-Çekmeköy Metro hattının devamı niteliğinde olacak Taşdelen - Sabiha Gökçen Havaalanı' metro hattının bölgenin değerini daha da artıracağı öngörülüyor. 2008’de ilçe olduktan sonra nüfusu ikiye katlanan Çekmeköy, konumu itibariyle özel okul, hastane ve global markaların merkezi haline gelmeye başladı.

İkincisi Bahçelievler’in tam merkezinde E 5’e 1,2 km, Tem’e 6,3 km, tramvay durağına 100 metre uzaklıkta yer alan Nef Bahçelievler. Projenin mimarlık ofisi SPDO Architects’in portfolyosunda her detayı özenle tasarlanmış hem global hem de yerel büyük ölçekli projeler bulunuyor. Nüfusu 1 milyona yaklaşan Bahçelievler, alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bir ilçe. Ülke ve dünya marka mağazaları ile 5 yıldızlı otellere ev sahipliği yapan ilçe, eğitim ve sağlığın en önemli unsurları olan özel ve devlet üniversiteleri ile özel hastanelere de ev sahipliği yapıyor. Yapılan bir ankete göre, İstanbul'un 782 mahallesi arasında emlak değeri en çok artan mahalleler arasında ilk 5'te Bahçelievler'in 3 mahallesi bulunuyor.

Üçüncüsü ise Tem otoyoluna 2 kilometre, E-5 karayoluna 6.7 kilometre, Atatürk Havalimanı’na 8.1 kilometre, 3.Havalimanı’na 32,4 kilometre, İstoç’a 5.1 kilometre, İkitelli OSB’ye 7.8 kilometre, 212 Power Outlet AVM’ye 350 metre uzaklıkta yer alan Nef Basınekspres. Basın Ekspres Yolu son yıllarda inşaat şirketlerinin en fazla boy gösterdiği hat oldu. Bir dönem fabrika binalarının dizildiği bir sanayi bölgesi iken bölgedeki büyük arazilere sahip fabrikaların şehir dışına taşınması bir anda hattı İstanbul’un gözde noktası haline getirdi. İstanbul ulaşım ağının tam ortasında yer alan bölge, çok yakında hizmete girmesi beklenen Mecidiyeköy-Güneşli metro hattının yanıbaşında konumlanıyor. Tem Otoyolu’na 6, E-5’e 2 km uzaklıktaki konumu, bağlantı yollarının kalbinde yer alması ve denize yakınlığıyla da Basın Ekspres, şehrin en önemli yatırım noktalarından biri haline geliyor.

Nef’in lüks segmete yeni bir açısı sunan ‘’Nef Reserve Kandilli’’ projesi ise Boğaz hattının getiri potansiyeli en yüksek projesi seçildi. Emra Arolat Mimarlık’ın tasarladığı, Boğaz’da bu büyüklükteki son arazide tasarlanan Nef Reserve Kandilli, sakinlerine mavi ve yeşilin uyumuyla eşsiz bir dünyanın kapılarını aralıyor. Kandilli, Osmanlı’dan bu yana nam saldığı güzelliği ile İstanbul’un en köklü ve seçkin semtleri arasında yer alıyor.

Nef’in satışta olan, E-5 ile Esenler Otogarı’nı bağlayan Dumlupınar Caddesi’ne yaklaşık 600 metre uzaklıkta yer alan Inistanbul projesi de Forbes’ın geçen sene Getirisi En Yüksek 50 konut projesi arasında ilk sırada yer almıştı. İstanbul'un merkezine kolay ulaşı­mı ile öne çıkan Topkapı Cevizlibağ-Ataköy hattı fabrika dönüşümü ile konut ve ofis alanı haline gelmeye baş­ladı. Kolay ulaşımı sayesinde öğrenci yurtlarının da mesken tuttuğu bölgenin yatırım değeri lüks markaların projelerine ev sahipliği yaptığı için her geçen gün artıyor.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bu projelerde konut alıcısına Ekim sonuna kadar önce yüzde 10 indirim yapacaklarını, konutun indirimli fiyatının yüzde 10’unu peşinat olarak alacaklarını, 12. ve 24. aylarda yüzde 15 peşinat alacaklarını, geri kalan yüzde 60’lık tutar için de kendi bünyelerinde 0,98 faiz oranı ile 120 ay vade yapacaklarını açıkladı.

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