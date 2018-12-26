NEF PROJELERİNDE %10 İNDİRİME EK 120 AY İÇİN %0,98 KREDİ FIRSATI

Türk gayrimenkul sektörünün lider firması Nef, 2019’u yepyeni bir kampanyayla karşılıyor. Son 3 yılda beş binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, müşterilerine şehir merkezinde yer alan 4 farklı projesinde yüzde 10 indirim fırsatına ek olarak; 120 aya varan vade için %0,98 kredi faiz avantajı sunuyor.

2.900 TL’den başlayan aylık ödemeler

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Nef Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, hayata geçirdikleri tasarım odaklı projelerle müşterilerine güvenli, modern yaşam alanları sunduklarını ifade ederken, “Geçtiğimiz günlerde üç defa üst üste “sektörün en beğenilen şirketi”, aynı zamanda da “itibarını en çok artıran gayrimenkul markası” seçildik. Bizim için önemli ödül ve başarılarla geçen bir yılın ardından, böylesine avantajlı bir kampanyayla hem mevcut müşterilerimize teşekkür etmek hem de henüz Nef ayrıcalığını yaşamamış herkesi projelerimizle tanıştırmak istedik. Şehir merkezinde yer alan 4 ödüllü projemizde uygulayacağımız %10 indirim ve 120 ay için %0.98 kredi fırsatı ile ayda 2.900 TL ödeyerek bir Nef sahibi olmak mümkün” dedi.

Nef Ortayaka’da rekor satış

TEM ile E-5'in ortasında, Haliç'e 5 dakika mesafede yer alan Nef Ortayaka; yanı başından geçecek yeni raylı ulaşım hatları ve köprülerin tamamına hızlıca ulaşımı sağlayan bağlantı yolları ile İstanbul’un her yerine kolay ulaşım imkânı sağlıyor. Dünyaca ünlü Türk Mimar Emre Arolat'ın tasarladığı proje; 1+1’den 3+1’e kadar farklı yaşam seçenekleri, ince düşünülmüş ortak yaşam alanları ve dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcılar tarafından tasarlanan Foldhome odaları ile dikkat çekiyor. Bir Nef keşfi olan patentli Foldhome konsepti sayesinde evinize; özel sinema salonu, misafir odası, kapalı basketbol sahası, davet odası gibi odalar ekleyerek onlarca odalı bir eve sahip olabiliyorsunuz. Uzun süredir beklenen Nef’in yeni şehir merkezi projesi Nef Ortayaka, lansman öncesi satışa sunulduğu ilk 3 günde 152 adet konut satıldı. Yeni kampanya çerçevesinde Nef Ortayaka’da bir eve aylık 2900 TL’den başlayan taksitlerle sahip olmak mümkün.

İş ve ulaşımın merkezinde, Çekmeköy’ün getiri potansiyeli en yüksek projesi

İlk iki etabında satış rekoru kırılan Nef Çekmeköy; yeni metro bağlantı yollarıyla Anadolu Yakası'nın iş merkezleri Ümraniye ve Ataşehir Finans Merkezi'ne 10 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 dakika, Levent - Maslak bölgesine ise sadece 15 dakika mesafede yer alıyor. 2008’de ilçe olduktan sonra nüfusu ikiye katlanan Çekmeköy, konumu itibariyle özel okul, hastane ve global markaların merkezi haline gelmeye başladı. Nef’in Çekmeköy’deki ilk projesi olan Nef Çamlıtepe’de 2 günde 428 konut satılarak rekor kırılmıştı. Nef’in Çekmeköy’deki ikinci projesi Nef Ormantepe’de satışlar devam ediyor.

İstanbul ulaşım ağının tam ortasında

Nef Basınekpres, TEM otoyoluna 2 kilometre, E-5 karayoluna 6.7 kilometre, Atatürk Havalimanı’na 8.1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bir dönem fabrika binalarının dizildiği bir sanayi bölgesi iken bölgedeki büyük arazilere sahip fabrikaların şehir dışına taşınması bir anda bu hattı İstanbul’un potansiyeli yüksek yatırım noktası haline getirdi. İstanbul ulaşım ağının tam ortasında yer alan Nef Basınekspres, çok yakında hizmete girmesi beklenen Mecidiyeköy - Güneşli metro hattının yanı başında konumlanıyor. TEM ve E5’e olan yakınlığı, bağlantı yollarının kalbinde yer alması ve denize olan mesafesi ile de Nef Basın Ekspres şehrin en önemli yatırım noktalarından biri haline geliyor.





Şehir merkezinin en yeşil projesi

Nef Bahçelievler projesi Bahçelievler’in tam merkezinde E5’e 1,2 km, TEM’e 6,3 km, metro durağına 100 metre uzaklıkta yer alıyor. Yapılan bir ankete göre, İstanbul'un 782 mahallesi arasında emlak değeri en çok artan mahalleler arasında ilk 5'te Bahçelievler'in 3 mahallesi bulunuyor. Nef Bahçelievler projesi, şehir merkezinin en yeşil projesi olarak dikkat çekiyor. Dev havuz alanları, özel tasarım sokak lambaları, saat kulesi, seramik & marangoz atölyesi, dinlenme bahçeleri yer alan Nef Bahçelievler’in sakinleri; mini sera, odun fırını, çınaraltı meydan kahvesi gibi alanlarda aile ve arkadaş grupları ile sınırsız sosyalleşme imkanına sahip olacak.

Detaylı bilgi için : nef.com.tr