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    Necdet Budak kimdir, kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Necdet Budak, siyasi kariyeri dışında akademik kariyeri ile de merak edilen isim oldu. 2017 yılının son çeyreğinde Ege Üniversitesi Rektörü olarak atananNecdet Budak, birçok kişinin merak ettiği isim oldu. Peki, Necdet Budak kimdir, kaç yaşındadır? İşte, kariyeri ile merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

    Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektörü olarak atanmasıyla birlikte birçok kişinin merakına neden oldu. Akademik ve siyasi çalışmalarda bulunan Necdet Budak, 2017'nin son çeyreğinde Ege Üniversitesi'nde Rektör olarak atanmasının ardından sorgulanmaya başlandı. Peki, Necdet Budak kimdir kaç yaşındadır? İşte, detaylı bilgiler

    NECDET BUDAK KİMDİR?

    Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) internet sitesinde yer alan biyografisine göre Necdet Budak, 1964 yılında Edirne’de doğdu. 1986 yılında mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yine aynı fakültede tohumluk üretimi konusunda yüksek lisansını tamamladı. 1990-1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nden kazandığı burs ile Nebraska Üniversitesi’nde Agronomy bölümünde, Bitki Islahı ve Genetiği konusunda doktora derecesini aldı.

    1997 yılında Hollanda hükümeti bursu ile Hollanda’da Tohum Bilimi ve Teknolojisi konusunda çalıştı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Profesör unvanını alan Budak, tarım konusunda gerek uluslararası düzeyde, gerekse yurt içinde araştırma makalesi, proje ve kitaptan oluşan toplam 80 adet çalışma yayınladı.

    2002 yılında Edirne’den milletvekili seçildi. 22. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Avrupa Birliği Kurultayı, Avrupa Birliği Karma Parlamento, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Tarım ve Köy İşleri Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

    2007 yılında tekrar Milletvekili seçilen Budak 23. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

    2012 yılında TEPAV’da çalışmaya başlayan Budak, TEPAV-Gıda ve Tarım Politikaları Araştırma Enstitüsü direktörü olarak görev yapmaktadır.

     

    Etiketler: necdet budak kaç yaşında
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