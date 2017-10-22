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    Necati Şaşmaz'a kötü sürpriz

    Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
    22.10.2017 - 18:27 | Son Güncelleme:

    BU yıl 54’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen ’Kurtlar Vadisi Vatan’ filmi, ücretsiz olmasına rağmen ilgi görmedi.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 54’üncüsünü düzenlediği Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerledevam etti. Özel gösterimler kapsamında ’Kurtlar Vadisi Vatan’ filmi de izleyiciyle buluştu. Necati Şaşmaz’ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya’da ilgi görmedi.

    Şaşmaz ve ekibinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ileeşi Ebru Türel’in de filmi izlediği salondaki boş koltuklar dikkat çekti. Salonun boş kalması üzerine AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapıldı. Filme yine katılım olmadı. Festivaldeki görevliler salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.


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