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    Nazım Hikmet şiirleri yıllar sonra kara plakta

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 21:15 | Son Güncelleme:

    DÜNYA şairi Nâzım Hikmet’in şiirleri oyuncu ve yönetmen Metin Belgin tarafından seslendirilerek plak formatında Rainbow45 Records etiketiyle yayınlandı.

    Sedef Erçetin Atasal’nın viyolonseli ile Belgin’e eşlik ettiği ‘Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam Nâzım Hikmet’ albümü, 1000 adetle sınırlı ve numaralandırılmış olarak basıldı. Ünlü şair, 1930 yılında ‘Bahri Hazer’ ve ‘Salkım Söğüt’ adlı şiirlerini 78 devir taş plak kaydına okumuş, Türkiye’de ‘kendi sesinden’ ilk gramofon şiir plağı büyük ilgi ve beğeniyle karşılanmıştı. Nâzım Hikmet’in Türk şiirine getirdiği yeni ses ve ahengin coşkusuyla kulaktan kulağa yayılarak kısa sürede tükenen plak tekrar basılmadı. 1959’da Fransa’da üretilen başka bir plak Nâzım’ın Fransızca okuduğu şiirlerinin albümü dışında Türkiye’de 1970’lerde kendi sesinden şiirleri 45’lik olarak piyasaya sürüldü. Kaset ve CD formatında pek çok şiirinin farklı sesler tarafından okumaları çoğaltıldı ancak yeni teknolojilere uzun bir süre yenik düşen plak kaydı hiç yapılmadı. ‘Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam Nâzım Hikmet’ albümünde şairin ‘Salkım Söğüt’, ‘Bahri Hazer’, ‘Güneşi İçenlerin Türküsü, ‘Kerem Gibi’, ‘Yaşamaya Dair’, ‘Ceviz Ağacı’, ‘Tahirle Zühre Meselesi’, ‘Saat 21-22 Şiirleri’ ve ‘Hasret’ gibi yer alıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Metin Belgin , Nazım hikmet
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