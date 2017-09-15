NATO'dan Kuzey Kore'ye küresel cevap çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, füze denemesiyle, tekrar Birleşmiş Milletler kararlarını umursamazca ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

Pyongyang yönetiminin gerçekleştirdiği füze denemesinin uluslararası barış ve güvenliğe karşı büyük tehdit oluşturduğunu belirten Stoltenberg, "Küresel bir cevap verilmesi gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca, "Kuzey Kore, Pyongyang, Sunan yakınlarında sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattı. Füze, Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştı." açıklaması yapılmıştı.

Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü. Pyongyang, 3 Eylül'de de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti.