NATO’dan diyalog çağrısı

Daha önce Türkiye ile, başta Almanya olmak üzere, bazı müttefik ülkeler arasında yaşanan gerginliklerde de doğrudan müdahil olmak yerine tarafları diyaloğa teşvik eden NATO, Washington-Ankara hattındaki gerilim için de aynı tavrı benimsedi.

Stoltenberg, Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada, “ABD ve Türkiye’ye oturup çözüm bulmalarını ısrarla tavsiye ediyorum çünkü özellikle o bölgede birlikte yakın çalışabilmemiz İttifak için önemli ve Türkiye terörle mücadelemizde kilit” dedi.

Stoltenberg, “Her zaman yardım etmeye hazırız ancak doğrudan temaslar olduğunu biliyorum dolayısıyla Türkiye ve ABD birbiriyle konuşuyor ve bazı tartışma konularını ele alıyor” ifadelerini kullandı.

Almanya ile Türkiye arasında Alman parlamenterlerin İncirlik ve Konya üslerine girişleri konusunda yaşanan krizde uzunca bir süre devreye girmeyen ve tarafların çözüm bulmasını öne çıkaran bir yaklaşım izleyen NATO, konu çıkmaza girince devreye girmiş ve gerginliğin düşürülüp sorunun aşılmasına yardımcı olmuştu.