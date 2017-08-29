n11.com’un ortağı SK Planet Türkiye’den çekiliyor mu?

Webrazzi'nin haberine göre 2013 yılında ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan SK Planet, Elevenia markasıyla hizmet verdiği Endonezya pazarından çıkma kararı aldı.

Elevenia‘daki yüzde 50 hissesini Endonezya’nın önce gelen perakende şirketlerinden Salim’e satarak Endonezya pazarından çıkış yapan SK Planet, Elevenia.com’u 2013 yılında Endonezya merkezli bir telekom şirketi olan XL Axiata ile birlikte kurmuştu. SK Planet’ın ardından XL Axiata’nın da hisselerini Salim’e sattı.

Kısacası yapılan anlaşmalardan sonra Elevenia.com’un yeni sahibi Salim oldu. SK Planet’ın Endonezya pazarından çekilmesinden sonra ise şirketin Türkiye, Malezya ve Tayland pazarlarından çıkış yapabileceği de konuşuluyor.

Çıkış iddialarının ortaya atılmasından sonra e27.co yayınına kısa bir açıklama yapan SK Planet CEO’su Sungwon Suh, Malezya’nın hızla büyüyen bir pazar olduğunu ve Malezya‘da faaliyet göstermeye devam edeceklerini açıkladı. Sungwon Suh açıklamasında SK Planet’ın Türkiye ve diğer pazarlarla ilgili kararına yer vermedi.

Webrazzi E-ticaret 2017 konferansının konuşmacılarından n11.com Strateji ve Planlamadan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi (CSPO) Yushik Kim’in verdiği bilgilere göre, n11.com, 2016’da toplam trafiğini 360 milyondan 655 milyona; üye sayısını da 5.8 milyondan 8.2 milyona çıkardı. n11.com üzerinden alışveriş yapan kişi sayısı da aynı yıl 1.8 milyondan 2.7 milyon kişiye çıktı.