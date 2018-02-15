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    Müzikte aile bağları

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 22:11 | Son Güncelleme:

    Klasik müziğin yıldız solist ve topluluklarını ağırlayacak 46. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki teması ‘Aile Bağları’ olarak belirlendi.

    İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 23 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak 46. İstanbul Müzik Festivali’nin programı açıklandı.
    La Scala Filarmoni Orkestrası, Grammy ödüllü mezzosoprano Joyce DiDonato, 2016 Gramophone Yılın Sanatçısı ödülünü kazanan piyanist Daniil Trifonoy, 860 albümle dünyanın en çok kayıt yapmış orkestrası unvanını elinde bulunduran İngiliz Oda Orkestrası gibi yıldız solist ve toplulukları ağırlayacak festivalin bu yılki teması ‘Aile Bağları’ olarak belirlendi.

    KARA VE MAİSKY’YE ONUR ÖDÜLÜ

    Festival bu tema kapsamında müzikseverleri Lauma & Baiba Skride, Güher & Süher Pekinel ve Ferhan & Ferzan Önder gibi kardeş müzisyenler, Selman & Kud- si Ergüner, Mischa, Lily & Sascha Maisky gibi müzisyen baba ve çocukları ile Diana Damrau & Nicolas Tesle gibi eş müzisyenleri izleyiciyle buluşturacak.
    Festivalin bu yılki onur ödülü Türkiye’nin en büyük opera yönetmenlerinden Prof. Yekta Kara’ya, yaşam boyu başarı ödülü ise Rostropovich’in varisi olarak anılan efsanevi viyolonselci Mischa Maisky’e verilecek. Açılış konserinde Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, piyano repertuvarının en güç konçertoları arasında sayılan Rachmaninov’un ‘3. Piyano Konçertosu’yla 2017 Van Cliburn Piyano Yarışması’nda altın madalya kazanan Güney Koreli genç piyanist Yekwon Sunwoo’ya eşlik edecek.
    Bodrum Müzik Festivali ortak prodüksiyonuyla Gülsin Onay’ın piyanodaki yorumlarını Murathan Özbek’in kamerasından çıkan görüntülerle buluşturan ‘Yolda’ projesinin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak festivalde, genç Bulgar kadın besteci Dobrinka Tabakova’ya sipariş edilen ‘Birlikte Hatırla Dans Etmeyi’ adlı eserin de Türkiye prömiyeri yapılacak.

    Etiketler: İKSV , gazetehaberleri , La Scala Filarmoni Orkestrası
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